ВИДЕО. Влашич сравнял счет, а Мбаппе принес победу Франции в Хорватии

Сегодня, 14 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Хорватия проиграла Франции (1:2). Во втором тайме было забито два гола.
Никола Влашич сравнял счет на 65-й минуте матча, а Килиан Мбаппе принес победу сборной Франции.
ГОЛ! 1:1. Никола Влашич, 65 мин.
ГОЛ! 1:1. Килиан Мбаппе, 79 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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