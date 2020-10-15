4-й тур Лиги наций. Все результаты и турнирные таблицы

14 октября в турнире для национальных сборных сыграны матчи 4-го тура

  • 15.10.2020 00:12
  • 3561 просмотр
  • 15 комментариев
4-й тур Лиги наций. Все результаты и турнирные таблицы
© УЕФА

В среду, 14 октября, в Европе проходят 20 матчей 4-го тура Лиги наций УЕФА.

Победители групп Лиги A разыграют почетный трофей в финале четырех в 2021 году. Аутсайдеры групп понизятся в классе.

Результаты матчей оперативно обновляюся в матч-центре Sport.ua.

Лига наций УЕФА 2020/21

Лига A

  • Англия – Дания – 0:1
  • Исландия – Бельгия – 1:2
  • Италия – Нидерланды – 1:1
  • Польша – Босния и Герцеговина – 3:0
  • Португалия – Швеция – 3:0
  • Хорватия – Франция – 1:2

Лига B

  • Финляндия – Ирландия – 1:0
  • Болгария – Уэльс – 0:1
  • Норвегия – Северная Ирландия – 1:0
  • Россия – Венгрия – 0:0
  • Румыния – Австрия – 0:1
  • Словакия – Израиль – 2:3
  • Турция – Сербия – 2:2
  • Шотландия – Чехия – 1:0

Лига C

  • Литва – Албания – 0:0
  • Беларусь – Казахстан – 2:0
  • Греция – Косово – 0:0
  • Молдова – Словения – 0:4
  • Северная Македония Грузия – 1:1
  • Эстония – Армения – 1:1

Лига D

  • 14 октября поединки не проводились.

Турнирные таблицы Лиги наций

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Argon
    online
      Argon, 15.10.2020 00:28
    0
    ternow, 15.10.2020 00:21
    Путина в жопу никто в Беларуси не целует, но это дружественная основному населению Беларуси народ! Против России и Путина выступают только протестующие ( бело- красные) и радикалы, которым оплачивают протесты и дебоши с ЕС и украинцы, к большому сожалению, тоже замешаны и заинтересованы в госперевороте и разрухе в Беларуси. Хотя лично я против Лукашенко!
    О, бачу тебе омон ще не пиз...в, раз так співаєш
    Ссылка
    True
      True, 15.10.2020 00:26
    -1
    ternow, 14.10.2020 23:55
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Ти зі своїми грізними прогнозами не гарячкуй так,сябро/цап.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 15.10.2020 00:25
    0
    Maks7777, 15.10.2020 00:17
    Чего смогут ,пусть занимают что тут такого,группа рованаяя у русских всё может быть ,ты на того дятла что писалл необраащай внимание он упоротый дебил,,а зачем на нашу гнать ,мы то останемся в А и мы на евро,а Вас жальь вон грузинны чем вас лучше,не чем у них тоже тренера не когда нормального нет,ну сейчас появляться игра у них.
    Футбол в Беларуси далеко не спорт N1, как в Украине, и гораздо меньше оплачивается, отсюда и большие проблемы плюс еще руководят АБФФ всякие половые тряпки и генералы, артиллеристы- так какой может быть прогресс в футбола? В Беларуси большой приоритет отдается хоккею на льду, там его и любит реальный народ, арены заполняются даже во время Covid-19...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 00:23
    -3
    ternow, 14.10.2020 23:55
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Не обращай внимания на некоторых скакунов, для адекватных украинцев обычные россияне братский народ (я не говорю о власти, там у всех нелюди).
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 15.10.2020 00:21
    -2
    Ya H, 15.10.2020 00:15
    Речь шла не о том, могут они или не могут, а человек пожелал им не занять первое место. Понимаешь разницу. Это ты там каждый день путена в попец целуешь, а для Украины - расия - твари, которые должны быть уничтожены.
    Путина в жопу никто в Беларуси не целует, но это дружественная основному населению Беларуси народ! Против России и Путина выступают только протестующие ( бело- красные) и радикалы, которым оплачивают протесты и дебоши с ЕС и украинцы, к большому сожалению, тоже замешаны и заинтересованы в госперевороте и разрухе в Беларуси. Хотя лично я против Лукашенко!
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 15.10.2020 00:17
    0
    Комментарий свернут. Показать
    ternow, 15.10.2020 00:11
    Ну у белорусов давно футбола нет, он мертв, уже наплевательски к белорусскому футболу отношусь, особенно с артиллеристом Базановым и марионеткой- физруком Мархелем. Речь идет о том, почему сб. России не может в своей группе занять первое место, правда, потом в ПО им будет тяжело пробиться в группу А...
    Чего смогут ,пусть занимают что тут такого,группа рованаяя у русских всё может быть ,ты на того дятла что писалл необраащай внимание он упоротый дебил,,а зачем на нашу гнать ,мы то останемся в А и мы на евро,а Вас жальь вон грузинны чем вас лучше,не чем у них тоже тренера не когда нормального нет,ну сейчас появляться игра у них.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 15.10.2020 00:15
    +2
    ternow, 15.10.2020 00:11
    Ну у белорусов давно футбола нет, он мертв, уже наплевательски к белорусскому футболу отношусь, особенно с артиллеристом Базановым и марионеткой- физруком Мархелем. Речь идет о том, почему сб. России не может в своей группе занять первое место, правда, потом в ПО им будет тяжело пробиться в группу А...
    Речь шла не о том, могут они или не могут, а человек пожелал им не занять первое место. Понимаешь разницу. Это ты там каждый день путена в попец целуешь, а для Украины - расия - твари, которые должны быть уничтожены.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 15.10.2020 00:13
    0
    Мокшанцы 1 удар в створ ворот великой Венгрии нанесли.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 15.10.2020 00:11
    -4
    Maks7777, 15.10.2020 00:07
    Я того дебила не поддерживаю что он написал перед эти он дебил ну ты уже херню не неси,мы то в А останемся и На Евро ,а вы где в группе С с албанцами и казахами боретесь!!
    Ну у белорусов давно футбола нет, он мертв, уже наплевательски к белорусскому футболу отношусь, особенно с артиллеристом Базановым и марионеткой- физруком Мархелем. Речь идет о том, почему сб. России не может в своей группе занять первое место, правда, потом в ПО им будет тяжело пробиться в группу А...
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 15.10.2020 00:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    ternow, 14.10.2020 23:55
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Я того дебила не поддерживаю что он написал перед эти он дебил ну ты уже херню не неси,мы то в А останемся и На Евро ,а вы где в группе С с албанцами и казахами боретесь!!
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 15.10.2020 00:04
    0
    ternow, 14.10.2020 23:55
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Действительно, всего лишь могут повторить то, что Украина уже сделала в прошлом сезоне (но, скорее всего, не повторят, больно уж соперники серьёзные попались)
    Как же тут не завидовать
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 15.10.2020 00:03
    +3
    ternow, 14.10.2020 23:55
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Вот ты как раз и завидуешь Украине.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 15.10.2020 00:03
    -2
    Михаил Степанов, 14.10.2020 23:36
    хоть бы мокшане не заняли 1-е место!
    В такой лайтовой группе даже безногие инвалиды-жывотные рюские займут первое место.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 14.10.2020 23:55
    -11
    Михаил Степанов, 14.10.2020 23:36
    хоть бы мокшане не заняли 1-е место!
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.10.2020 23:36
    +5
    хоть бы мокшане не заняли 1-е место!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.10.2020 23:36
    +5
    хоть бы мокшане не заняли 1-е место!
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 15.10.2020 00:03
    +3
    ternow, 14.10.2020 23:55
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Вот ты как раз и завидуешь Украине.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 15.10.2020 00:15
    +2
    ternow, 15.10.2020 00:11
    Ну у белорусов давно футбола нет, он мертв, уже наплевательски к белорусскому футболу отношусь, особенно с артиллеристом Базановым и марионеткой- физруком Мархелем. Речь идет о том, почему сб. России не может в своей группе занять первое место, правда, потом в ПО им будет тяжело пробиться в группу А...
    Речь шла не о том, могут они или не могут, а человек пожелал им не занять первое место. Понимаешь разницу. Это ты там каждый день путена в попец целуешь, а для Украины - расия - твари, которые должны быть уничтожены.
    Ссылка
    Argon
    online
      Argon, 15.10.2020 00:28
    0
    ternow, 15.10.2020 00:21
    Путина в жопу никто в Беларуси не целует, но это дружественная основному населению Беларуси народ! Против России и Путина выступают только протестующие ( бело- красные) и радикалы, которым оплачивают протесты и дебоши с ЕС и украинцы, к большому сожалению, тоже замешаны и заинтересованы в госперевороте и разрухе в Беларуси. Хотя лично я против Лукашенко!
    О, бачу тебе омон ще не пиз...в, раз так співаєш
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 15.10.2020 00:25
    0
    Maks7777, 15.10.2020 00:17
    Чего смогут ,пусть занимают что тут такого,группа рованаяя у русских всё может быть ,ты на того дятла что писалл необраащай внимание он упоротый дебил,,а зачем на нашу гнать ,мы то останемся в А и мы на евро,а Вас жальь вон грузинны чем вас лучше,не чем у них тоже тренера не когда нормального нет,ну сейчас появляться игра у них.
    Футбол в Беларуси далеко не спорт N1, как в Украине, и гораздо меньше оплачивается, отсюда и большие проблемы плюс еще руководят АБФФ всякие половые тряпки и генералы, артиллеристы- так какой может быть прогресс в футбола? В Беларуси большой приоритет отдается хоккею на льду, там его и любит реальный народ, арены заполняются даже во время Covid-19...
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 15.10.2020 00:17
    0
    Комментарий свернут. Показать
    ternow, 15.10.2020 00:11
    Ну у белорусов давно футбола нет, он мертв, уже наплевательски к белорусскому футболу отношусь, особенно с артиллеристом Базановым и марионеткой- физруком Мархелем. Речь идет о том, почему сб. России не может в своей группе занять первое место, правда, потом в ПО им будет тяжело пробиться в группу А...
    Чего смогут ,пусть занимают что тут такого,группа рованаяя у русских всё может быть ,ты на того дятла что писалл необраащай внимание он упоротый дебил,,а зачем на нашу гнать ,мы то останемся в А и мы на евро,а Вас жальь вон грузинны чем вас лучше,не чем у них тоже тренера не когда нормального нет,ну сейчас появляться игра у них.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 15.10.2020 00:13
    0
    Мокшанцы 1 удар в створ ворот великой Венгрии нанесли.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 15.10.2020 00:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    ternow, 14.10.2020 23:55
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Я того дебила не поддерживаю что он написал перед эти он дебил ну ты уже херню не неси,мы то в А останемся и На Евро ,а вы где в группе С с албанцами и казахами боретесь!!
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 15.10.2020 00:04
    0
    ternow, 14.10.2020 23:55
    Завидно стало? А почему россияне не могут занять первое место в своей группе? Вы за свою сборную переживайте, хотя украинцы все равно вылетят из дива А...
    Действительно, всего лишь могут повторить то, что Украина уже сделала в прошлом сезоне (но, скорее всего, не повторят, больно уж соперники серьёзные попались)
    Как же тут не завидовать
    Ссылка
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