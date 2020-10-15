4-й тур Лиги наций. Все результаты и турнирные таблицы

В среду, 14 октября, в Европе проходят 20 матчей 4-го тура Лиги наций УЕФА.
Победители групп Лиги A разыграют почетный трофей в финале четырех в 2021 году. Аутсайдеры групп понизятся в классе.
Результаты матчей оперативно обновляюся в матч-центре Sport.ua.
Лига наций УЕФА 2020/21
Лига A
- Англия – Дания – 0:1
- Исландия – Бельгия – 1:2
- Италия – Нидерланды – 1:1
- Польша – Босния и Герцеговина – 3:0
- Португалия – Швеция – 3:0
- Хорватия – Франция – 1:2
Лига B
- Финляндия – Ирландия – 1:0
- Болгария – Уэльс – 0:1
- Норвегия – Северная Ирландия – 1:0
- Россия – Венгрия – 0:0
- Румыния – Австрия – 0:1
- Словакия – Израиль – 2:3
- Турция – Сербия – 2:2
- Шотландия – Чехия – 1:0
Лига C
- Литва – Албания – 0:0
- Беларусь – Казахстан – 2:0
- Греция – Косово – 0:0
- Молдова – Словения – 0:4
- Северная Македония Грузия – 1:1
- Эстония – Армения – 1:1
Лига D
- 14 октября поединки не проводились.
Турнирные таблицы Лиги наций
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Источник — Sport.ua
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