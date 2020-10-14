ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с украинским хавбеком и бразильским защитником

Олег Синица и Сидней расторгли контракты по обоюдному согласию сторон

  • 14.10.2020 22:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с украинским хавбеком и бразильским защитником
© ФК Рух. Сидней

Львовский «Рух» по обоюдному согласию сторон расторг соглашения с полузащитником Олегом Синицей и бразильским защитником Сиднеем.

Сидней выступал за клуб с января 2019 года. Бразильский защитник за «Рух» провел 14 матчей и отметился двумя забитыми голами в выездных противостояниях с «Черкащиной» и «Авангардом».

Олег Синица (на фото ниже) защищал цвета «Руха», начиная с июля 2019 года. За это время хавбек принял участие в 25-ти поединках «желто-черных» в Первой лиге и в одном матче УПЛ против полтавской «Ворсклы». В свой актив Олег записал три ассиста.

«Рух» поблагодарил бывших игроков клуба за профессиональное отношение к своему делу, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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Источник — ФК Рух Львов

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