ВИДЕО. Два удара Свитолиной - претенденты на звание лучшего в сентябре

По итогам сентября WTA определит лучший удар месяца, а сразу два ярких удара украинской теннисистки Элины Свитолиной попали в претенденты на звание лучшего.

Первый случился в матче против Светланы Кузнецовой в Риме, а второй - в игре с Ариной Соболенко в Страсбурге.

Кроме Свитолиной в топ попали удары Каролины Плишковой и Данки Ковинич.