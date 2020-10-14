ВИДЕО. Два удара Свитолиной - претенденты на звание лучшего в сентябре

По итогам сентября WTA определит лучший удар месяца, а сразу два ярких удара украинской теннисистки Элины Свитолиной попали в претенденты на звание лучшего.
Первый случился в матче против Светланы Кузнецовой в Риме, а второй - в игре с Ариной Соболенко в Страсбурге.
Кроме Свитолиной в топ попали удары Каролины Плишковой и Данки Ковинич.
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Источник — Sport.ua
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