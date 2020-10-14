Хорватия – Франция. Ремейк финала ЧМ-2018. Стартовые составы

Сегодня, 14 октября, в матче 4-го тура Лиги наций A Хорватия принимает Францию.
Поединок начнется в 21:45 в Загребе, столице Хорватии. Матч будет ремейком финала ЧМ-2018, когда победили французы 4:2, как и в матче первого круга Лиги наций.
Стали известны стартовые составы команд.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.