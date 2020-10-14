ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября

В четверг, 15 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
14:00. Чеккинато - Пол 1,58 - 2,37
20:00. Симон - Баутиста-Агут 2,91 - 1,46
13:00. Бублик - Раонич 3,30 - 1,30
15:00. Зверев - Вердаско 1,24 - 4,15
13:00. Ивашка - Шаповалов 4,30 - 1,30
16:30. Давидович Фокина - Чилич 2,30 - 1,60
13:00. Лааксонен - Оже Альясим 3,30 - 1,30
Виталий Петровский, Sport.ua
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