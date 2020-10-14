АПЛ отказалась уменьшить чемпионат до 18 клубов и отменить Кубок лиги

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» на фоне напряженного календаря выдвинули предложение сократить АПЛ с 20-ти клубов до 18-ти, а также отменить Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
Цель - сократить количество матчей.
Однако в среду на собрании клубов АПЛ большинством голосов это предложение было отвергнуто.
Кроме того, АПЛ согласовала помощь в 50 миллионов фунтов для клубов Лиги 1 и Лиги 2, которые находятся в бедственном финансовом положении из-за коронавируса.
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Источник — Sky Sports
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