АПЛ отказалась уменьшить чемпионат до 18 клубов и отменить Кубок лиги

Пока все остается как было

  • 14.10.2020 21:32
  • 1411 просмотров
  • 3 комментария
АПЛ отказалась уменьшить чемпионат до 18 клубов и отменить Кубок лиги
© Skysports.com

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» на фоне напряженного календаря выдвинули предложение сократить АПЛ с 20-ти клубов до 18-ти, а также отменить Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

Цель - сократить количество матчей.

Однако в среду на собрании клубов АПЛ большинством голосов это предложение было отвергнуто.

Кроме того, АПЛ согласовала помощь в 50 миллионов фунтов для клубов Лиги 1 и Лиги 2, которые находятся в бедственном финансовом положении из-за коронавируса.

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Источник — Sky Sports

(10 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.10.2020 22:58
    0
    50 лямов помощи для нищнбродов. Коротко о том, почему АПЛ сильнейшая лига в мире.
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 14.10.2020 22:42
    0
    Хоть я и поклонник Ливерпуля, но если МЮ и Ливер такие умные пусть за счет себя и сокращают и переходят в Чемпиошип, там не будет у них еврокубков, будет им разгруженный календарь
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 21:43
    +2
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 21:43
    +2
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.10.2020 22:58
    0
    50 лямов помощи для нищнбродов. Коротко о том, почему АПЛ сильнейшая лига в мире.
    Ссылка
    Samiy- Samiy
      Samiy- Samiy, 14.10.2020 22:42
    0
    Хоть я и поклонник Ливерпуля, но если МЮ и Ливер такие умные пусть за счет себя и сокращают и переходят в Чемпиошип, там не будет у них еврокубков, будет им разгруженный календарь
    Ссылка
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