Еще один игрок Ювентуса заболел коронавирусом перед Динамо

«Ювентус» объявил о том, что коронавирус подтвердили у американского полузащитника команды Вестона Маккенни.

Игрок, который при тренере Андреа Пирло получил место в первой команде, пропустит минимум 10 дней и не сыграет против «Динамо» Киев в матче Лиги чемпионов 20-го октября.

В нынешнем сезоне Серии A 22-летний Вестон провел 2 матча.

Вчера коронавирус подтвердили у Криштиану Роналду.