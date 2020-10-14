Еще один игрок Ювентуса заболел коронавирусом перед Динамо

«Ювентус» объявил о том, что коронавирус подтвердили у американского полузащитника команды Вестона Маккенни.
Игрок, который при тренере Андреа Пирло получил место в первой команде, пропустит минимум 10 дней и не сыграет против «Динамо» Киев в матче Лиги чемпионов 20-го октября.
В нынешнем сезоне Серии A 22-летний Вестон провел 2 матча.
Вчера коронавирус подтвердили у Криштиану Роналду.
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Источник — Football-Italia
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