Новичок Миная: «В 2017-м я выиграл Кубок Африки»

22-летний замбийский защитник «Миная» Шемми Маембе рассказал о своих главных достижениях.

«В 2017-м я выиграл Кубок Африки за команду U-20. Затем на чемпионате мира U-20 мы дошли до четвертьфинала, а в 1/8 победили Германию и я забил в их ворота победный гол в овертайме. Также меня вызвали в главную национальную команду.

Теперь все мои мысли о следующей игре. Отдадим все силы чтобы получить положительный результат», - сказал Маембе.