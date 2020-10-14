Новичок Миная: «В 2017-м я выиграл Кубок Африки»

22-летний замбийский защитник «Миная» Шемми Маембе рассказал о своих главных достижениях.
«В 2017-м я выиграл Кубок Африки за команду U-20. Затем на чемпионате мира U-20 мы дошли до четвертьфинала, а в 1/8 победили Германию и я забил в их ворота победный гол в овертайме. Также меня вызвали в главную национальную команду.
Теперь все мои мысли о следующей игре. Отдадим все силы чтобы получить положительный результат», - сказал Маембе.
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Источник — ФК Минай
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