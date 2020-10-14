Плюс Марлос, Коваленко и Бондарь. Шахтер готовится к матчу УПЛ

Последние дни из-за коронавируса и отъезда ряда игроков в сборные «Шахтера» тренировался с минимальным количеством футболистов, однако со среды их количество увеличилось.
К занятиям приступили Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Марлос и Виктор Коваленко.
Кроме того, к работе присоединились игроки дубля: защитник Марк Мампасси, полузащитники Вячеслав Чурко, Денис Шостак и нападающий Даниил Гончарук.
Матч УПЛ против ФК «Львов» состоится 17-го октября.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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