Плюс Марлос, Коваленко и Бондарь. Шахтер готовится к матчу УПЛ

Последние дни из-за коронавируса и отъезда ряда игроков в сборные «Шахтера» тренировался с минимальным количеством футболистов, однако со среды их количество увеличилось.

К занятиям приступили Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Марлос и Виктор Коваленко.

Кроме того, к работе присоединились игроки дубля: защитник Марк Мампасси, полузащитники Вячеслав Чурко, Денис Шостак и нападающий Даниил Гончарук.

Матч УПЛ против ФК «Львов» состоится 17-го октября.