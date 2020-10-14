Плюс Марлос, Коваленко и Бондарь. Шахтер готовится к матчу УПЛ

С первой командой работают 18 игроков

  • 14.10.2020 17:45
  • 1260 просмотров
  • 2 комментария
Плюс Марлос, Коваленко и Бондарь. Шахтер готовится к матчу УПЛ
© shakhtar.com

Последние дни из-за коронавируса и отъезда ряда игроков в сборные «Шахтера» тренировался с минимальным количеством футболистов, однако со среды их количество увеличилось.

К занятиям приступили Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Марлос и Виктор Коваленко.

Кроме того, к работе присоединились игроки дубля: защитник Марк Мампасси, полузащитники Вячеслав Чурко, Денис Шостак и нападающий Даниил Гончарук.

Матч УПЛ против ФК «Львов» состоится 17-го октября.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 18:18
    0
    Опять как начало сезона.
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.10.2020 17:58
    -4
    Коваленко - плюс ? Тю!
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    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 18:18
    0
    Опять как начало сезона.
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