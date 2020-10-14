Аллегри может сменить Индзаги в Лацио

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить римский «Лацио». В услугах 53-летнего специалиста заинтересован лично президент римлян Клаудио Лотито.

Функционер пытается договориться о продлении контракта с нынешним тренером Симоне Индзаги, который вывел команду в Лигу чемпионов, однако соглашение пока не достигнуто. Лотито предложил Индзаги трехлетний договор.

Сообщается, что пока Симоне Индзаги думает о своем будущем, Лотито уже встретился с Аллегри. Если договориться с нынешним тренером не получится, то бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» станет основным кандидатом на его замену.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги может возглавить туринский «Ювентус».