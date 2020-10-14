Кремень подписал бразильского защитника

«Кремень», выступающий в Первой лиге, подписал 20-летнего центрального защитника Антонио Франциско Сантоса Гонсалвеса.
Интересно, что в прошлом сезоне этот игрок выступал за «Минай», за который провел 15 матчей и отличился одним результативным пасом.
Напомним, ранее «Кремень» подписал бразильского хавбека из Балкан и Станислава Кулиша.
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Источник — ФК Кремень
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