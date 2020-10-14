Кремень подписал бразильского защитника

Клуб Первой лиги усилился экс-игроком «Миная»

  • 14.10.2020 16:15
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Кремень подписал бразильского защитника
© ФК Минай

«Кремень», выступающий в Первой лиге, подписал 20-летнего центрального защитника Антонио Франциско Сантоса Гонсалвеса.

Интересно, что в прошлом сезоне этот игрок выступал за «Минай», за который провел 15 матчей и отличился одним результативным пасом.

Напомним, ранее «Кремень» подписал бразильского хавбека из Балкан и Станислава Кулиша.

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Источник — ФК Кремень

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