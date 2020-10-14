Рух отказался от воспитанника Шахтера

Находившийся на просмотре в «Рухе» 24-летний экс-полузащитник донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе не впечатлил тренерский штаб львовян. После контрольного матча с черновицкой «Буковиной» от его услуг было решено отказаться.

Последним новичком дебютанта УПЛ остается словенский центральный защитник, 20-летний Давид Зец, выступавший ранее у себя на родине за «Триглав», а в Португалии за вторую команду «Бенфики». Однако на сегодняшний момент руководство «Руха» рассматривает словенца как игрока молодежного состава.

В шестом туре УПЛ «Рух» 17-го октября на «Арене-Львов» будет принимать киевское «Динамо».