Рух отказался от воспитанника Шахтера

Бека Вачиберадзе не подпишет контракт с клубом УПЛ

  • 14.10.2020 15:23
  • 1420 просмотров
  • 3 комментария
Рух отказался от воспитанника Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Бека Вачиберадзе

Находившийся на просмотре в «Рухе» 24-летний экс-полузащитник донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе не впечатлил тренерский штаб львовян. После контрольного матча с черновицкой «Буковиной» от его услуг было решено отказаться.

Последним новичком дебютанта УПЛ остается словенский центральный защитник, 20-летний Давид Зец, выступавший ранее у себя на родине за «Триглав», а в Португалии за вторую команду «Бенфики». Однако на сегодняшний момент руководство «Руха» рассматривает словенца как игрока молодежного состава.

В шестом туре УПЛ «Рух» 17-го октября на «Арене-Львов» будет принимать киевское «Динамо».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.10.2020 16:54
    0
    J0e777, 14.10.2020 16:05
    Уже все матчи УПЛ будут без зрителей
    У вівці просто підгорає, бо на той каЛ з гіпермаркетами вже навіть "завжди невірні" забили ходити, весь Львів на Рух і ПФК Львів ходить !
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 16:05
    +3
    Dmytro Dmytro, 14.10.2020 16:00
    Вівці-Динамо без глядачів?(
    Уже все матчи УПЛ будут без зрителей
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 14.10.2020 16:00
    -4
    Вівці-Динамо без глядачів?(
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.10.2020 16:05
    +3
    Dmytro Dmytro, 14.10.2020 16:00
    Вівці-Динамо без глядачів?(
    Уже все матчи УПЛ будут без зрителей
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 14.10.2020 16:54
    0
    J0e777, 14.10.2020 16:05
    Уже все матчи УПЛ будут без зрителей
    У вівці просто підгорає, бо на той каЛ з гіпермаркетами вже навіть "завжди невірні" забили ходити, весь Львів на Рух і ПФК Львів ходить !
    Ссылка
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