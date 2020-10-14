Россия - Венгрия: прогноз на матч Максима Калиниченко

Игра состоится 14 октября

  • 14.10.2020 14:59
  • 511 просмотров
  • 2 комментария
Россия - Венгрия: прогноз на матч Максима Калиниченко
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Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко - сделал свой прогноз на матч квалификации к Лиге наций Россия – Венгрия. Игра состоится 14 октября, начало матча в 21:45 по киевскому времени.

«Прошлая их игра прошла достаточно неожиданно. Тогда в сентябре сборные устроили перестрелку голами. Напомню, к 60-й минуте того матча счет был 3:0 в пользу России. Но затем она откровенно сдала концовку встречи, пропустив два мяча.

С тех пор прошел месяц. В рамках этой паузы на матчи сборных команды провели уже по две встречи. Россия сначала проиграла Швеции в товарищеской игре, а затем сыграла вничью с Турцией в третьем туре Лиги наций.

В целом, можно отметить уверенный футбол от команды Черчесова. Есть четкое понимание игры, знание тактических схем игроками. Венгры, в свою очередь, победили в обоих матчах. В первой игре они уверенно переиграли Болгарию. А затем в Лиге наций Венгрия обыграла сербов. Эта команда тоже идет уверенно, но, я считаю, что забить россиянам ей вряд ли удастся.

В целом, шансы команд примерно равны. Здесь, думаю, все будет решать усталость игроков. Большого количества забитых мячей, по моему мнению, ждать точно не стоит. Это будет равная встреча с редким поиском моментов для голевых атак.

Моя ставка будет на то, что победит Россия»

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Источник — vseprosport.ru

(2 голоса)

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Комментарии
    Анатолий Демиденко
    online
      Анатолий Демиденко, 14.10.2020 15:22
    0
    Российская сборная по футболу, проиграет венграм со светом 1:0...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 15:07
    0
    А зачем нам этот прогноз от московского жителя Калиниченко.
    Пусть и цыганыка с собой на матчтв заберёт
    Ссылка
    Анатолий Демиденко
    online
      Анатолий Демиденко, 14.10.2020 15:22
    0
    Российская сборная по футболу, проиграет венграм со светом 1:0...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 15:07
    0
    А зачем нам этот прогноз от московского жителя Калиниченко.
    Пусть и цыганыка с собой на матчтв заберёт
    Ссылка
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