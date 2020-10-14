Стали известны судейские назначения 6-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 6-го тура чемпионата. Встречу между «Днепром-1» и «Десной» обслужит бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
17 октября, суббота
«Минай» – «Мариуполь» – Евгений Арановский (Киев)
«Шахтер» – «Львов» – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
«Рух» – «Динамо» – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Виталий Романов
«Заря» – «Колос» – Анатолий Абдула (Харьков)
18 октября, воскресенье
«Олимпик» – «Ворскла» – Владимир Новохатний (Киев)
«Александрия» – «Ингулец» – Сергей Бойко (Киевская область)
«Днепр-1» – «Десна» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Андрей Коваленко
Источник — УПЛ
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