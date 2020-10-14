Стали известны судейские назначения 6-го тура УПЛ

Катерина Монзуль обслужит матч «Днепр-1» – «Десна»

  • 14.10.2020 14:59
  • 277 просмотров
  • 1 комментарий
Стали известны судейские назначения 6-го тура УПЛ
© УАФ. Катерина Монзуль

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 6-го тура чемпионата. Встречу между «Днепром-1» и «Десной» обслужит бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

17 октября, суббота

«Минай» – «Мариуполь» – Евгений Арановский (Киев)

«Шахтер» – «Львов» – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

«Рух» – «Динамо» – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Виталий Романов

«Заря» – «Колос» – Анатолий Абдула (Харьков)

18 октября, воскресенье

«Олимпик» – «Ворскла» – Владимир Новохатний (Киев)

«Александрия» – «Ингулец» – Сергей Бойко (Киевская область)

«Днепр-1» – «Десна» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Андрей Коваленко

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — УПЛ

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 14.10.2020 15:23
    0
    Центральний матч туру ЗЛ-Колос і нема ВАР, як вони визначають де має бути ВАР а де ні х...й його знає.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 14.10.2020 15:23
    0
    Центральний матч туру ЗЛ-Колос і нема ВАР, як вони визначають де має бути ВАР а де ні х...й його знає.
    Ссылка
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