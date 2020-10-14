Шевченко вышел на второе место по количеству матчей у руля сборной Украины

Поединок против Испании стал для специалиста 38-м на посту наставника национальной команды

  • 14.10.2020 14:32
  • 2027 просмотров
  • 4 комментария
Шевченко вышел на второе место по количеству матчей у руля сборной Украины
© УАФ. Андрей Шевченко

Три октябрьские матча сборной Украины по футболу позволили ее нынешнему руководителю Андрею Шевченко довести количество поединков на посту главного тренера украинской национальной команды до 38-ми.

В исторической таблице наставников «сине-желтых» Шевченко обошел Михаила Фоменко (37 встреч) и теперь занимает второе место. Впереди — Олег Блохин, который руководил сборной Украины в 64-х матчах.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(19 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 14.10.2020 15:14
    0
    waw, 14.10.2020 14:50
    шева потрібний павелку у війнушці проти суркісів,а тренер він більше ніж посередній,можливо,помічники - то все,що є доброго у тренерському штабі
    А кто по вашему мнению хороший тренер и почему ?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 14.10.2020 15:01
    0
    Шева майбутній Лобан
    Ссылка
    Николай Хомяков
    online
      Николай Хомяков, 14.10.2020 14:58
    +3
    Скажу чесно, не вірив, що Шева принесе Україні перемоги, але щасливий, що помилявся.Бажаю успіхів!
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 14.10.2020 14:50
    -6
    шева потрібний павелку у війнушці проти суркісів,а тренер він більше ніж посередній,можливо,помічники - то все,що є доброго у тренерському штабі
    Ссылка
    Николай Хомяков
    online
      Николай Хомяков, 14.10.2020 14:58
    +3
    Скажу чесно, не вірив, що Шева принесе Україні перемоги, але щасливий, що помилявся.Бажаю успіхів!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 14.10.2020 15:14
    0
    waw, 14.10.2020 14:50
    шева потрібний павелку у війнушці проти суркісів,а тренер він більше ніж посередній,можливо,помічники - то все,що є доброго у тренерському штабі
    А кто по вашему мнению хороший тренер и почему ?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 14.10.2020 15:01
    0
    Шева майбутній Лобан
    Ссылка
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