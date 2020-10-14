Шевченко вышел на второе место по количеству матчей у руля сборной Украины

Три октябрьские матча сборной Украины по футболу позволили ее нынешнему руководителю Андрею Шевченко довести количество поединков на посту главного тренера украинской национальной команды до 38-ми.
В исторической таблице наставников «сине-желтых» Шевченко обошел Михаила Фоменко (37 встреч) и теперь занимает второе место. Впереди — Олег Блохин, который руководил сборной Украины в 64-х матчах.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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