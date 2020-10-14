Николай ПАВЛОВ: «Мы не должны умалять заслуги сборной Украины»

Бывший главный тренер сборной Украины Николай Павлов прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Испанией (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

– Очень рад за Шевченко и его тренерский штаб. После трех поражений, потери основных игроков, они держали себя в руках и заслуженно победили над испанцами. Теперь все становится на свои места, все закономерно. У всех опять появилась надежда, что у нас есть сильная сборная во главе с главным тренером и его тренерским штабом.

— Испанцы недооценили нашу сборную?

— Конечно, после крупной победы в прошлом матче они думали, что возьмут нашу сборную «голыми руками». Думаю, такое было, но мы не должны умалять заслуги сборной Украины. Концовка этого матча напомнила нашу игру против Португалии, когда удалили Степаненко. Такие же эмоции переживали.