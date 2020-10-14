Николай ПАВЛОВ: «Мы не должны умалять заслуги сборной Украины»

Специалист – о сенсационной победе над Испанией

  • 14.10.2020 14:19
  • 1147 просмотров
  • 0 комментариев
Николай ПАВЛОВ: «Мы не должны умалять заслуги сборной Украины»
© Сегодня Спорт. Николай Павлов

Бывший главный тренер сборной Украины Николай Павлов прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Испанией (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций. 

– Очень рад за Шевченко и его тренерский штаб. После трех поражений, потери основных игроков, они держали себя в руках и заслуженно победили над испанцами. Теперь все становится на свои места, все закономерно. У всех опять появилась надежда, что у нас есть сильная сборная во главе с главным тренером и его тренерским штабом.

— Испанцы недооценили нашу сборную?
— Конечно, после крупной победы в прошлом матче они думали, что возьмут нашу сборную «голыми руками». Думаю, такое было, но мы не должны умалять заслуги сборной Украины. Концовка этого матча напомнила нашу игру против Португалии, когда удалили Степаненко. Такие же эмоции переживали.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — 1927.kiev.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности