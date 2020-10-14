ВИДЕО. Рост как у Михайличенко. Тренеры Динамо поймали огромного осетра

Михайличенко, Ищенко и Евтушенко удачно сходили на рыбалку

  • 14.10.2020 13:57
  • 5196 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Рост как у Михайличенко. Тренеры Динамо поймали огромного осетра
© Facebook. Алексей Михайличенко

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко, бывший член тренерского штаба клуба Вадим Евтушенко и директор ДЮФШ «бело-синих» Александр Ищенко удачно сходили на рыбалку.

В сети опубликовано видео успешной ловли огромного осетра, который в длину почти не уступает росту экс-наставника «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 15:09
    0
    Плакал когда поймал?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 15:09
    +1
    Плакал когда поймал?
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 14.10.2020 15:02
    0
    Не везе в футболі -- повезе в рибалці! ))
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 14.10.2020 14:57
    +1
    movkli, 14.10.2020 14:10
    ну вот же и применение таланта, зачем лезть в тренерство? )))
    Действительно, человек нашел свое призвание в жизни.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 14.10.2020 14:36
    0
    con clusion, 14.10.2020 14:26
    А где это у нас можно ловить осетров в живой природе???
    То мабуть водолаз ему в ставке прицепил.
    Да помним мы Бриллиантовую руку.
    Чередник Украина, Одесская область, Раздельнянский рн, с.Степановка
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 14.10.2020 14:36
    +2
    Mac_Gyver, 14.10.2020 14:15
    Это законно?
    Якщо випустити потім то чого ж не законно. Хто його зна, що там клюне.
    Але забирати осетрових точно заборонено - нони всі в Червоній книзі
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 14:26
    +2
    А где это у нас можно ловить осетров в живой природе???
    То мабуть водолаз ему в ставке прицепил.
    Да помним мы Бриллиантовую руку.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 14.10.2020 14:17
    0
    Надеюсь что не у московитов рыбалили,Алексей?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.10.2020 14:15
    +2
    Это законно?
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 14.10.2020 14:15
    +5
    DIBUA, 14.10.2020 14:02
    Якщо б це був дикий осетр тоді б це дійсно був трофей. А виловити рибку в акваріумі... то є сумнівне досягнення.
    Стопудово промислова рибина... вирощена на преміксах.... знайшов фізрук чим похвастатися...
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 14.10.2020 14:10
    +10
    ну вот же и применение таланта, зачем лезть в тренерство? )))
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 14.10.2020 14:02
    +12
    Якщо б це був дикий осетр тоді б це дійсно був трофей. А виловити рибку в акваріумі... то є сумнівне досягнення.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 14.10.2020 14:00
    0
    Ниче себе селедка!
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 14.10.2020 14:02
    +12
    Якщо б це був дикий осетр тоді б це дійсно був трофей. А виловити рибку в акваріумі... то є сумнівне досягнення.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 14.10.2020 14:10
    +10
    ну вот же и применение таланта, зачем лезть в тренерство? )))
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 14.10.2020 14:15
    +5
    DIBUA, 14.10.2020 14:02
    Якщо б це був дикий осетр тоді б це дійсно був трофей. А виловити рибку в акваріумі... то є сумнівне досягнення.
    Стопудово промислова рибина... вирощена на преміксах.... знайшов фізрук чим похвастатися...
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 14.10.2020 14:36
    +2
    Mac_Gyver, 14.10.2020 14:15
    Это законно?
    Якщо випустити потім то чого ж не законно. Хто його зна, що там клюне.
    Але забирати осетрових точно заборонено - нони всі в Червоній книзі
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 14:26
    +2
    А где это у нас можно ловить осетров в живой природе???
    То мабуть водолаз ему в ставке прицепил.
    Да помним мы Бриллиантовую руку.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 14.10.2020 14:15
    +2
    Это законно?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 15:09
    +1
    Плакал когда поймал?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 14.10.2020 14:57
    +1
    movkli, 14.10.2020 14:10
    ну вот же и применение таланта, зачем лезть в тренерство? )))
    Действительно, человек нашел свое призвание в жизни.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 14.10.2020 15:09
    0
    Плакал когда поймал?
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 14.10.2020 15:02
    0
    Не везе в футболі -- повезе в рибалці! ))
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 14.10.2020 14:36
    0
    con clusion, 14.10.2020 14:26
    А где это у нас можно ловить осетров в живой природе???
    То мабуть водолаз ему в ставке прицепил.
    Да помним мы Бриллиантовую руку.
    Чередник Украина, Одесская область, Раздельнянский рн, с.Степановка
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 14.10.2020 14:17
    0
    Надеюсь что не у московитов рыбалили,Алексей?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 14.10.2020 14:00
    0
    Ниче себе селедка!
    Ссылка
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