ВИДЕО. Рост как у Михайличенко. Тренеры Динамо поймали огромного осетра

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко, бывший член тренерского штаба клуба Вадим Евтушенко и директор ДЮФШ «бело-синих» Александр Ищенко удачно сходили на рыбалку.
В сети опубликовано видео успешной ловли огромного осетра, который в длину почти не уступает росту экс-наставника «Динамо».
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Источник — Sport.ua
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То мабуть водолаз ему в ставке прицепил.
Да помним мы Бриллиантовую руку.
Але забирати осетрових точно заборонено - нони всі в Червоній книзі
То мабуть водолаз ему в ставке прицепил.
Да помним мы Бриллиантовую руку.
Але забирати осетрових точно заборонено - нони всі в Червоній книзі
То мабуть водолаз ему в ставке прицепил.
Да помним мы Бриллиантовую руку.
То мабуть водолаз ему в ставке прицепил.
Да помним мы Бриллиантовую руку.
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