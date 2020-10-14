Футболисты Шахтера легко переносят коронавирус

Болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительно выраженными симптомами

  • 14.10.2020 11:47
  • 629 просмотров
  • 1 комментарий
Футболисты Шахтера легко переносят коронавирус
© ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Скибинский

Директор департамента медицины ФК «Шахтер» Дмитрий Скибинский рассказал о самочувствии футболистов и предстоящих тестах.

– На данный момент большинство игроков чувствуют себя хорошо. Болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительно выраженными симптомами. Каждый день медицинская служба мониторит состояние футболистов. Те, у кого есть симптомы, получают симптоматическое лечение согласно протоколу Министерства здравоохранения Украины. Бессимптомные вместе с тренером по физподготовке и медицинской службой приступили к индивидуальным тренировкам. Новых случаев на данный момент не выявлено. Следующий раунд тестирования для всей команды – 15 октября, а для игроков и персонала, у которых предварительно выявили коронавирус, – 18 октября.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.10.2020 12:24
    0
    Прямо фантастика какая-то. Может кроты поделятся секретом со всей Украиной? А то люди месяцами восстанавливаются после месяца лечения.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 14.10.2020 12:24
    0
    Прямо фантастика какая-то. Может кроты поделятся секретом со всей Украиной? А то люди месяцами восстанавливаются после месяца лечения.
    Ссылка
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