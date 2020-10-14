Андрей ПЯТОВ: «Занимаюсь с тренером по дикции, выполняю упражнения»

Вратарь и капитан «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о том, как проводит период самоизоляции.
– Андрей, как ты себя чувствуешь? Как здоровье?
– Здоровье – супер. Надеюсь, тест даст отрицательный результат, я вернусь в общую группу и смогу готовиться к матчам.
– Как проходит самоизоляция?
– Как и у всех ребят: мы закрыты, отрезаны от своих семей. Слава Богу, есть сериалы, саморазвитие. Еще я занимаюсь с тренером по дикции, а также выполняю упражнения, которые присылает реабилитолог.
– Насколько ситуация сложна для тебя в психологическом плане?
– Как и для любого футболиста, остаться без футбола – это невозможно! Я с нетерпением жду, когда вернусь в общую группу.
– Две недели без тренировок: сколько времени потребуется, чтобы набрать форму?
– Мы – профессионалы, поддерживаем форму. Да, без игровых упражнений, но физически, думаю, мы не сильно потеряем. Надеюсь, что пару дней – и будем в той форме, в которой были до карантина.
– С кем из партнеров по команде ты на связи?
– Практически со всеми. Тарас Степаненко, Тайсон, Сергей Кривцов… Мы находимся рядом, хоть и не видимся, но поддерживаем связь. Каждый рассказывает о своих ощущениях и самочувствии.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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