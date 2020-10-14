Александр ЗУБКОВ: «Считаю, что пенальти на мне был»

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу 1:0 над Испанией в Лиге наций:

«Считаю, что победа заслуженная, мы много работали для этого. Да, мы много времени проводили в обороне и искали свои шансы. Шевченко дал установку садиться ниже и помогать Соболю в обороне.

Эпизод с пенальти? Я считаю, что был.

Мы придерживались плана на игру, играли больше от обороны, компактно, и искали свои моменты у чужих ворот. Отдали очень много сил на поле».