Александр ЗУБКОВ: «Считаю, что пенальти на мне был»

Хавбек сборной Украины – о матче против Испании

  • 14.10.2020 00:27
  • 2661 просмотр
  • 3 комментария
Александр ЗУБКОВ: «Считаю, что пенальти на мне был»
© ТК Футбол. Александр Зубков

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу 1:0 над Испанией в Лиге наций:

«Считаю, что победа заслуженная, мы много работали для этого. Да, мы много времени проводили в обороне и искали свои шансы. Шевченко дал установку садиться ниже и помогать Соболю в обороне.

Эпизод с пенальти? Я считаю, что был.

Мы придерживались плана на игру, играли больше от обороны, компактно, и искали свои моменты у чужих ворот. Отдали очень много сил на поле».

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Источник — ТК Футбол

(17 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 14.10.2020 01:22
    +1
    Тоже понравился Зубков. Он придает команде скорости, которой, к сожалению, нету у того же Ярмоленко или Коноплянки.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 01:08
    +1
    Мне Зубков даже больше в оборонительных действиях понравился - он быстрый и ловкий. Очень хорошо зону перекрывал. В Лиге Чемпионов этот опыт пригодится.
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    Andrey Berest
      Andrey Berest, 14.10.2020 01:05
    +3
    А этот парень хорооош
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    Andrey Berest
      Andrey Berest, 14.10.2020 01:05
    +3
    А этот парень хорооош
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.10.2020 01:22
    +1
    Тоже понравился Зубков. Он придает команде скорости, которой, к сожалению, нету у того же Ярмоленко или Коноплянки.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.10.2020 01:08
    +1
    Мне Зубков даже больше в оборонительных действиях понравился - он быстрый и ловкий. Очень хорошо зону перекрывал. В Лиге Чемпионов этот опыт пригодится.
    Ссылка
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