Александр ЗУБКОВ: «Считаю, что пенальти на мне был»

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу 1:0 над Испанией в Лиге наций:
«Считаю, что победа заслуженная, мы много работали для этого. Да, мы много времени проводили в обороне и искали свои шансы. Шевченко дал установку садиться ниже и помогать Соболю в обороне.
Эпизод с пенальти? Я считаю, что был.
Мы придерживались плана на игру, играли больше от обороны, компактно, и искали свои моменты у чужих ворот. Отдали очень много сил на поле».
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Источник — ТК Футбол
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