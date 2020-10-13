ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября

В среду, 14 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:45. Италия - Нидерланды 2,12 - 3,45 - 3,75
21:45. Польша - Босния и Герцеговина 1,86 - 3,65 - 4,65
21:45. Англия - Дания 1,75 - 3,80 - 5,30
21:45. Исландия - Бельгия 10,38 - 5,97 - 1,30
21:45. Хорватия - Франция 3,85 - 3,40 - 2,27
21:45. Португалия - Швеция 1,75 - 3,65 - 5,60
21:45. Румыния - Австрия 4,15 - 3,55 - 2,00
21:45. Шотландия - Чехия 3,35 - 3,25 - 2,30
21:45. Словакия - Израиль 2,55 - 3,25 - 2,80
21:45. Россия - Венгрия 1,55 - 4,25 - 5,50
21:45. Турция - Сербия 2,55 - 3,25 - 3,00
ТЕННИС
13:00. Троицки - Шаповалов 5,18 - 1,17
18:30. Медведев - Гаске 1,41 - 5,86
20:00. Вавринка - Донской 1,20 - 5,00
Виталий Петровский, Sport.ua
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