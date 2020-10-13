Експерт-клуб обговорить іспит збірної України трьома чемпіонами світу

Як оцінять виступ національної команди

  • 13.10.2020 19:45
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Експерт-клуб обговорить іспит збірної України трьома чемпіонами світу

15 жовтня у PMHUB (Іоанна Павла ІІ, 3) відбудеться засідання Експерт-клубу Parimatch (початок — о 10:00). Захід, мета якого – висвітлення найцікавіших тем українського футболу, знову збере разом відомих футбольних експертів та функціонерів. Цього разу – щоб обговорити жовтневі матчі збірної України з трьома чемпіонами світу!

Ще ніколи національна збірна України не грала поспіль скільки матчів з грандами! Чемпіони світу: Франція (2018), Німеччина (2014), Іспанія (2010) це - завжди гідні опоненти, матчі з якими - справжнє випробування на міцність. 

Проте, світова пандемія COVID-19 вносить свої корективи і у футбольний процес. На жаль, до матчів з найсильнішими збірна України підійшла в ослабленому складі. За результатами тестування, у зв'язку з позитивним висновком COVID-19, до головної команди не змогла приєднатися значна частина основи! Як наслідок - розгромна поразка у Франції.

Та вже 10 жовтня українська дружина збирає всю свою волю і гідно протистоїть німцям! І хоча збірна Німеччини здобула перемогу, рахунок 1:2 в поточній ситуації є свідченням бойової готовності наших гравців!

Вже завтра, 13 жовтня, збірна України зустрічається зі збірною Іспанії. Матч-реванш! Ми віримо в нашу команду та вболіваємо за Україну!

А15 жовтня о 10:00 чекаємо Вас на обговорення тріо жовтневих матчів в межах традиційного Експерт-клубу Parimatch! Впевнені, діалог вийде насиченим та цікавим.

Модератор заходу — прес-аташе національної збірної України Олександр Гливинський.

Представники ЗМІ, які бажають взяти участь в Експерт-клубі Parimatch, мають надіслати запит на акредитацію на media@ffu.org.ua або на press@pm.ua.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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