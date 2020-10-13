Трубин, Цитаишвили и Скорко - в основе Украины U-21 на матч отбора

Руслан Ротань определился с стартовым составом

  • 13.10.2020 18:35
  • 1490 просмотров
  • 1 комментарий
Трубин, Цитаишвили и Скорко - в основе Украины U-21 на матч отбора
© uaf.ua

Сегодня в 20:00 сборная Украины U-21 в рамках отбора Евро-2021 сыграет на выезде против Северной Ирландии U-21.

Наставник Руслан Ротань определился с стартовым составом.

Украина: Трубин, Скорко, Сирота, Попов, Дубинчак, Батагов, Бондаренко, Булеца, Топалов, Цитаишвили, Сикан

В запасе: Нещерет, Бражко, Швецов, Чех, Леднев, Назаренко, Русин

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 13.10.2020 18:56
    +1
    Де буде трансляція?
    Ссылка
    Денис Торопцев
      Денис Торопцев, 13.10.2020 18:56
    +1
    Де буде трансляція?
    Ссылка
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