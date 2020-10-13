Наказание за гол. В Уганде футболиста убили товарищи после ошибки в матче

Дикие новости из Африки

  • 13.10.2020 17:38
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Наказание за гол. В Уганде футболиста убили товарищи после ошибки в матче
© Сотрудник полиции в Уганде

Футболист Черчилл Овачи умер после того, как на него напали одноклубники. Трагическая история произошла в Уганде после матча между двумя местными командами. Игрок вышел на замену допустил ошибку, которая привела к пропущенному мячу.

Партнеры футболиста по клубу набросились на него, однако их удалось разнять. Овачи играл на позиции центрального защитника

После игры Черчилл в отместку столкнул одного из своих обидчиков с велосипеда, что спровоцировало новую драку. Овачи сильно ударился об асфальт и его в бессознательном состоянии доставили в больницу, где через несколько часов он умер.

По подозрению в убийстве были задержаны двое участников драки.

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