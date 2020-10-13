МАТВИЕНКО: «Надеюсь, Украина возьмет очки с Испанией. Желательно три»

Защитник Николай Матвиенко из-за коронавируса не поможет сборной Украины в матче Лиги наций против Испании, но рассчитывает, что команда справится с задачей.
«Должно быть точно лучше, чем на выезде, потому что мы играем дома. Это 100%. Понятно, что будет очень сложно. Испанцы - агрессивные и никогда не сдаются, и будут нестись по полю все 90 минут. Надеюсь, что ребята сейчас восстановятся хорошо и дадут бой».
«Надеюсь, что Украина возьмет очки, желательно три», - сказал Матвиенко в эфире Youtube-канала Влады Седан.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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лучше 4, а ещё лучше пять!
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