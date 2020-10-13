МАТВИЕНКО: «Надеюсь, Украина возьмет очки с Испанией. Желательно три»

Защитник надеется на чудо

  • 13.10.2020 18:11
  • 1059 просмотров
  • 12 комментариев
МАТВИЕНКО: «Надеюсь, Украина возьмет очки с Испанией. Желательно три»
© uaf.ua

Защитник Николай Матвиенко из-за коронавируса не поможет сборной Украины в матче Лиги наций против Испании, но рассчитывает, что команда справится с задачей.

«Должно быть точно лучше, чем на выезде, потому что мы играем дома. Это 100%. Понятно, что будет очень сложно. Испанцы - агрессивные и никогда не сдаются, и будут нестись по полю все 90 минут. Надеюсь, что ребята сейчас восстановятся хорошо и дадут бой».

«Надеюсь, что Украина возьмет очки, желательно три», - сказал Матвиенко в эфире Youtube-канала Влады Седан.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(5 голосов)

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Комментарии
    shevsen
      shevsen, 13.10.2020 19:26
    0
    Сказочник...
    Ссылка
    Артур Смайл
      Артур Смайл, 13.10.2020 19:22
    +1
    Желательно три не пропустить, он хотел сказать?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 13.10.2020 19:08
    0
    Когда дурость становиться символом патриотизма - заканчивается все, в том числе и футбол......
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 13.10.2020 18:48
    +2
    Легко говорить когда ты не в составе
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 18:36
    +2
    Maks7777, 13.10.2020 18:26
    Коля, с сынками и без вас это не реально
    Даже с ними не светит)
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 18:35
    -3
    Maks7777, 13.10.2020 18:26
    Коля, с сынками и без вас это не реально
    с ссынками
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 18:29
    -3
    Олег Тимофеюк, 13.10.2020 18:29
    Это точно)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.10.2020 18:29
    -3
    Maks7777, 13.10.2020 18:26
    Коля, с сынками и без вас это не реально
    Это точно)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 18:26
    -3
    Коля, с сынками и без вас это не реально
    Ссылка
    mist76
      mist76, 13.10.2020 18:21
    +1
    Чего уж мелочиться, лучше шесть, мы же реванш хотим) Прям читаю и почему то Леню-космоса вспоминаю)
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 18:15
    +1
    Шютник))) будешь готовить шашлик из этой невеста не забудь пригласить)))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 13.10.2020 18:14
    +3
    три мало
    лучше 4, а ещё лучше пять!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 13.10.2020 18:14
    +3
    три мало
    лучше 4, а ещё лучше пять!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 13.10.2020 18:48
    +2
    Легко говорить когда ты не в составе
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 18:36
    +2
    Maks7777, 13.10.2020 18:26
    Коля, с сынками и без вас это не реально
    Даже с ними не светит)
    Ссылка
    Артур Смайл
      Артур Смайл, 13.10.2020 19:22
    +1
    Желательно три не пропустить, он хотел сказать?
    Ссылка
    mist76
      mist76, 13.10.2020 18:21
    +1
    Чего уж мелочиться, лучше шесть, мы же реванш хотим) Прям читаю и почему то Леню-космоса вспоминаю)
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 18:15
    +1
    Шютник))) будешь готовить шашлик из этой невеста не забудь пригласить)))
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 13.10.2020 19:26
    0
    Сказочник...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 13.10.2020 19:08
    0
    Когда дурость становиться символом патриотизма - заканчивается все, в том числе и футбол......
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