МАТВИЕНКО: «Надеюсь, Украина возьмет очки с Испанией. Желательно три»

Защитник Николай Матвиенко из-за коронавируса не поможет сборной Украины в матче Лиги наций против Испании, но рассчитывает, что команда справится с задачей.

«Должно быть точно лучше, чем на выезде, потому что мы играем дома. Это 100%. Понятно, что будет очень сложно. Испанцы - агрессивные и никогда не сдаются, и будут нестись по полю все 90 минут. Надеюсь, что ребята сейчас восстановятся хорошо и дадут бой».

«Надеюсь, что Украина возьмет очки, желательно три», - сказал Матвиенко в эфире Youtube-канала Влады Седан.