Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сборной Украины достались три тяжелейших матча»

Игрок не может помочь команде из-за болезни

  • 13.10.2020 17:11
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сборной Украины достались три тяжелейших матча»
© uaf.ua

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, который из-за болезни не смог помочь сборной Украины в матчах октября, отметил, что против Германии команда сыграла неплохо.

«Три тяжелейших матча достались нам в этом месяце, я очень переживал. Смотришь, поддерживаешь...Понятно, что Германия – классная команда, но наши ребята – молодцы, старались, отдались полностью. Конечно, хотелось, чтобы зацепились за ничью, потому что каждое очко в этой группе очень важное».

«Но все равно молодцы, проявили характер. Держались до последнего, в конце включились, забили гол. К сожалению, не хватило силенок на второй», - сказал Степаненко.

Сегодня в 21:45 начнется матч Лиги наций против Испании.

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Источник — Футбол 1/2/3

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