Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сборной Украины достались три тяжелейших матча»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, который из-за болезни не смог помочь сборной Украины в матчах октября, отметил, что против Германии команда сыграла неплохо.

«Три тяжелейших матча достались нам в этом месяце, я очень переживал. Смотришь, поддерживаешь...Понятно, что Германия – классная команда, но наши ребята – молодцы, старались, отдались полностью. Конечно, хотелось, чтобы зацепились за ничью, потому что каждое очко в этой группе очень важное».

«Но все равно молодцы, проявили характер. Держались до последнего, в конце включились, забили гол. К сожалению, не хватило силенок на второй», - сказал Степаненко.

Сегодня в 21:45 начнется матч Лиги наций против Испании.