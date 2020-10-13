Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сборной Украины достались три тяжелейших матча»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, который из-за болезни не смог помочь сборной Украины в матчах октября, отметил, что против Германии команда сыграла неплохо.
«Три тяжелейших матча достались нам в этом месяце, я очень переживал. Смотришь, поддерживаешь...Понятно, что Германия – классная команда, но наши ребята – молодцы, старались, отдались полностью. Конечно, хотелось, чтобы зацепились за ничью, потому что каждое очко в этой группе очень важное».
«Но все равно молодцы, проявили характер. Держались до последнего, в конце включились, забили гол. К сожалению, не хватило силенок на второй», - сказал Степаненко.
Сегодня в 21:45 начнется матч Лиги наций против Испании.
Источник — Футбол 1/2/3
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