В Чехии на две недели приостановлены спортивные мероприятия

Правительство Чехии в связи с угрозой распространения COVID-19 приняло решение запретить спортивные соревнования на две недели с 12 октября.
Это означает, что седьмой и восьмой туры элитного чешского дивизиона полностью отложены.
В то же время 22 октября три чешских клуба выйдут на матчи Лиги Европы - «Спарта» дома сыграет «Лиллем», «Либерец» с «Гентом» и «Славия» в Израиле с «Хапоэлем» (Беэр-Шева).
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Источник — Fortuna liga
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