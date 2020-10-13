В Чехии на две недели приостановлены спортивные мероприятия

Правительство Чехии в связи с угрозой распространения COVID-19 приняло решение запретить спортивные соревнования на две недели с 12 октября.

Это означает, что седьмой и восьмой туры элитного чешского дивизиона полностью отложены.

В то же время 22 октября три чешских клуба выйдут на матчи Лиги Европы - «Спарта» дома сыграет «Лиллем», «Либерец» с «Гентом» и «Славия» в Израиле с «Хапоэлем» (Беэр-Шева).