Супряга и Буяльский восстановились и готовы играть, Тымчик и Бурда - нет

Врач «Динамо» рассказал о ситуации с травмированными

  • 13.10.2020 15:11
  • 2507 просмотров
  • 13 комментариев
Супряга и Буяльский восстановились и готовы играть, Тымчик и Бурда - нет
© fcdynamo.kiev.ua

Врач «Динамо» Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации в команде с травмированными.

К работе в основной группе приступили полузащитник Виталий Буяльский и форвард Владислав Супряга. Они смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ.

Защитник Александр Тымчик пока не готов играть. Он приступил к беговой работе, но работать с мячом пока не может.

У Никиты Бурды сняли гипс с ноги, теперь он носит специальный ортопедический сапог для фиксации голеностопного сустава, на который уже можно становиться.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 16:33
    0
    Maks7777, 13.10.2020 16:22
    Суперкубок на каждом углу вспоминаете ))))
    Ну если он в этом сезоне есть, почему о нем не сказать?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:22
    0
    Trasher311987, 13.10.2020 16:06
    Кто вам такое сказал, группа лч есть, Суперкубок уже есть, за 3 месяца неплохой результат.
    Я ж говорю не дай бог, я ж не говорю 100,%.
    Неизвестно как будет с пандемией дела.
    Я просто угадываю сценарии.
    Но знаю как эксперты любят оправдания искать, а они уже забыли про кризис игровой а винят только ковид.
    Поживем увидим
    Суперкубок на каждом углу вспоминаете ))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 16:06
    +1
    Maks7777, 13.10.2020 15:58
    Ну +15 мы то привезём киевлянам ,хватит вам и этого ,а то стресс депрессия ещё мирчу старика гамном обольёте
    Кто вам такое сказал, группа лч есть, Суперкубок уже есть, за 3 месяца неплохой результат.
    Я ж говорю не дай бог, я ж не говорю 100,%.
    Неизвестно как будет с пандемией дела.
    Я просто угадываю сценарии.
    Но знаю как эксперты любят оправдания искать, а они уже забыли про кризис игровой а винят только ковид.
    Поживем увидим
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 15:58
    -3
    Trasher311987, 13.10.2020 15:48
    Дааа не дай бог Динамо будет чемпионом, это месяц а то и больше слушать о том, как Шахтеру помешал ковид.
    В 2015 и 2016 когда стали чемпионами, уже 6 год говорят о том что тогда Шахтер из за переезда не стал чемпионом.
    В мае 2021 скажут все эксперты про ковид.
    Предсказуемо
    Ну +15 мы то привезём киевлянам ,хватит вам и этого ,а то стресс депрессия ещё мирчу старика гамном обольёте
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 15:48
    +2
    Дааа не дай бог Динамо будет чемпионом, это месяц а то и больше слушать о том, как Шахтеру помешал ковид.
    В 2015 и 2016 когда стали чемпионами, уже 6 год говорят о том что тогда Шахтер из за переезда не стал чемпионом.
    В мае 2021 скажут все эксперты про ковид.
    Предсказуемо
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 15:47
    -3
    Sty. 1e, 13.10.2020 15:45
    про бобрів краще подумай, як їм 2 місце втримати, Зоря то виглядає краще
    Да там и колос с Олимпиком на подходе и ворсклой ,что бы и 6 киевляни не заняли
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 13.10.2020 15:45
    +1
    alefteev77, 13.10.2020 15:34
    Скоро і гравці Шахтаря відновляться ... як раз під чемпіонат України та Лігу Чемпіонів.
    Тепер кожну травму будуть списувати на коронавірус.
    про бобрів краще подумай, як їм 2 місце втримати, Зоря то виглядає краще
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 15:34
    +3
    Скоро і гравці Шахтаря відновляться ... як раз під чемпіонат України та Лігу Чемпіонів.
    Тепер кожну травму будуть списувати на коронавірус.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 15:27
    -2
    serge_kr, 13.10.2020 15:15
    Как удобно, матчи сборной заканчиваются и они здоровы, явно косили от игр
    очевидно было, два ключевых игрока дырки. я бы ещё поверил в травмы шепелева и ещё кого-нибудь, но не в травмы этих двоих.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 13.10.2020 15:22
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    0-7, 13.10.2020 15:19
    Спроси своего папу , зачем он бревно произвел на свет
    Ты почему ещё не в будке петух
    Ссылка
    0-7
      0-7, 13.10.2020 15:19
    +3
    Maks7777, 13.10.2020 15:17
    Брёвна отсиделись на лесоповале от сборной и готовы попадать под пилораму ,под юве и барсу
    Спроси своего папу , зачем он бревно произвел на свет
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 13.10.2020 15:17
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Брёвна отсиделись на лесоповале от сборной и готовы попадать под пилораму ,под юве и барсу
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 13.10.2020 15:15
    -6
    Как удобно, матчи сборной заканчиваются и они здоровы, явно косили от игр
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 15:34
    +3
    Скоро і гравці Шахтаря відновляться ... як раз під чемпіонат України та Лігу Чемпіонів.
    Тепер кожну травму будуть списувати на коронавірус.
    Ссылка
    0-7
      0-7, 13.10.2020 15:19
    +3
    Maks7777, 13.10.2020 15:17
    Брёвна отсиделись на лесоповале от сборной и готовы попадать под пилораму ,под юве и барсу
    Спроси своего папу , зачем он бревно произвел на свет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 15:48
    +2
    Дааа не дай бог Динамо будет чемпионом, это месяц а то и больше слушать о том, как Шахтеру помешал ковид.
    В 2015 и 2016 когда стали чемпионами, уже 6 год говорят о том что тогда Шахтер из за переезда не стал чемпионом.
    В мае 2021 скажут все эксперты про ковид.
    Предсказуемо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 16:06
    +1
    Maks7777, 13.10.2020 15:58
    Ну +15 мы то привезём киевлянам ,хватит вам и этого ,а то стресс депрессия ещё мирчу старика гамном обольёте
    Кто вам такое сказал, группа лч есть, Суперкубок уже есть, за 3 месяца неплохой результат.
    Я ж говорю не дай бог, я ж не говорю 100,%.
    Неизвестно как будет с пандемией дела.
    Я просто угадываю сценарии.
    Но знаю как эксперты любят оправдания искать, а они уже забыли про кризис игровой а винят только ковид.
    Поживем увидим
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 13.10.2020 15:45
    +1
    alefteev77, 13.10.2020 15:34
    Скоро і гравці Шахтаря відновляться ... як раз під чемпіонат України та Лігу Чемпіонів.
    Тепер кожну травму будуть списувати на коронавірус.
    про бобрів краще подумай, як їм 2 місце втримати, Зоря то виглядає краще
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 16:33
    0
    Maks7777, 13.10.2020 16:22
    Суперкубок на каждом углу вспоминаете ))))
    Ну если он в этом сезоне есть, почему о нем не сказать?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:22
    0
    Trasher311987, 13.10.2020 16:06
    Кто вам такое сказал, группа лч есть, Суперкубок уже есть, за 3 месяца неплохой результат.
    Я ж говорю не дай бог, я ж не говорю 100,%.
    Неизвестно как будет с пандемией дела.
    Я просто угадываю сценарии.
    Но знаю как эксперты любят оправдания искать, а они уже забыли про кризис игровой а винят только ковид.
    Поживем увидим
    Суперкубок на каждом углу вспоминаете ))))
    Ссылка
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