Супряга и Буяльский восстановились и готовы играть, Тымчик и Бурда - нет

Врач «Динамо» Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации в команде с травмированными.
К работе в основной группе приступили полузащитник Виталий Буяльский и форвард Владислав Супряга. Они смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ.
Защитник Александр Тымчик пока не готов играть. Он приступил к беговой работе, но работать с мячом пока не может.
У Никиты Бурды сняли гипс с ноги, теперь он носит специальный ортопедический сапог для фиксации голеностопного сустава, на который уже можно становиться.
Источник — ФК Динамо Киев
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Я ж говорю не дай бог, я ж не говорю 100,%.
Неизвестно как будет с пандемией дела.
Я просто угадываю сценарии.
Но знаю как эксперты любят оправдания искать, а они уже забыли про кризис игровой а винят только ковид.
Поживем увидим
Я ж говорю не дай бог, я ж не говорю 100,%.
Неизвестно как будет с пандемией дела.
Я просто угадываю сценарии.
Но знаю как эксперты любят оправдания искать, а они уже забыли про кризис игровой а винят только ковид.
Поживем увидим
В 2015 и 2016 когда стали чемпионами, уже 6 год говорят о том что тогда Шахтер из за переезда не стал чемпионом.
В мае 2021 скажут все эксперты про ковид.
Предсказуемо
В 2015 и 2016 когда стали чемпионами, уже 6 год говорят о том что тогда Шахтер из за переезда не стал чемпионом.
В мае 2021 скажут все эксперты про ковид.
Предсказуемо
Тепер кожну травму будуть списувати на коронавірус.
Тепер кожну травму будуть списувати на коронавірус.
Тепер кожну травму будуть списувати на коронавірус.
В 2015 и 2016 когда стали чемпионами, уже 6 год говорят о том что тогда Шахтер из за переезда не стал чемпионом.
В мае 2021 скажут все эксперты про ковид.
Предсказуемо
Я ж говорю не дай бог, я ж не говорю 100,%.
Неизвестно как будет с пандемией дела.
Я просто угадываю сценарии.
Но знаю как эксперты любят оправдания искать, а они уже забыли про кризис игровой а винят только ковид.
Поживем увидим
Тепер кожну травму будуть списувати на коронавірус.
Я ж говорю не дай бог, я ж не говорю 100,%.
Неизвестно как будет с пандемией дела.
Я просто угадываю сценарии.
Но знаю как эксперты любят оправдания искать, а они уже забыли про кризис игровой а винят только ковид.
Поживем увидим
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