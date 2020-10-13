Супряга и Буяльский восстановились и готовы играть, Тымчик и Бурда - нет

Врач «Динамо» Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации в команде с травмированными.

К работе в основной группе приступили полузащитник Виталий Буяльский и форвард Владислав Супряга. Они смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ.

Защитник Александр Тымчик пока не готов играть. Он приступил к беговой работе, но работать с мячом пока не может.

У Никиты Бурды сняли гипс с ноги, теперь он носит специальный ортопедический сапог для фиксации голеностопного сустава, на который уже можно становиться.