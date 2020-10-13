Энди Маррей вошел в состав Совета игроков ATP

Четверо теннисистов заняли позиции выбывших участников ATP Player Council. В состав действующего Совета игроков ATP вошли Энди Маррей (Великобритания), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Джон Миллман (Австралия) и Жереми Шарди (Франция).
Напомним, что структуру этим летом покинули Новак Джокович, Джон Изнер, Сэм Куэрри и Вашек Поспишил, которые объявили о создании новой ассоциации - PTPA.
Шестеро игроков, Кевин Андерсон, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Йен-Сун Лю, Юрген Мельцер, Бруно Суарес, пока продолжают свою работу в рамках Совета, так как было принято решение не проводить летом очередные выборы из-за ситуации в туре в связи с пандемией коронавируса. Южноафриканец Андерсон, занимавший ранее пост вице-президента, будет исполнять обязанности президента Совета.
Источник — Большой теннис Украины
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