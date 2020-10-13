Энди Маррей вошел в состав Совета игроков ATP

Также ряди ATP Player Council пополнили Феликс Оже-Альяссим, Джон Миллман и Жереми Шарди

  • 13.10.2020 12:18
  • 27 просмотров
  • 0 комментариев
Энди Маррей вошел в состав Совета игроков ATP
© USTA. Энди Маррей

Четверо теннисистов заняли позиции выбывших участников ATP Player Council. В состав действующего Совета игроков ATP вошли Энди Маррей (Великобритания), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Джон Миллман (Австралия) и Жереми Шарди (Франция).
 
Напомним, что структуру этим летом покинули Новак Джокович, Джон Изнер, Сэм Куэрри и Вашек Поспишил, которые объявили о создании новой ассоциации - PTPA.
 
Шестеро игроков, Кевин Андерсон, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Йен-Сун Лю, Юрген Мельцер, Бруно Суарес, пока продолжают свою работу в рамках Совета, так как было принято решение не проводить летом очередные выборы из-за ситуации в туре в связи с пандемией коронавируса. Южноафриканец Андерсон, занимавший ранее пост вице-президента, будет исполнять обязанности президента Совета.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности