ВИДЕО. Реакция игроков Боруссии Дортмунд на их рейтинги в FIFA 21

FIFA 21 уже доступна и в нее играют миллионы геймеров, футболистов и просто любителей отдохнуть с джойстиком или клавиатурой в руках.
Однако выход FIFA это не только футбольный праздник, это еще и отличный повод поспорить на тему обновленных рейтингов футболистов.
В этом видео предлагаем вашему вниманию реакцию футболистов «Боруссии Дортмунд» на рейтинги в новой FIFA 21. В этом ролике реакция Марко Ройса, Эрлинга Холанда, Нико Шульца и многих других.
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Источник — Sport.ua
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