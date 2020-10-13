ВИДЕО. Реакция игроков Боруссии Дортмунд на их рейтинги в FIFA 21

FIFA 21 уже доступна и в нее играют миллионы геймеров, футболистов и просто любителей отдохнуть с джойстиком или клавиатурой в руках.



Однако выход FIFA это не только футбольный праздник, это еще и отличный повод поспорить на тему обновленных рейтингов футболистов.

В этом видео предлагаем вашему вниманию реакцию футболистов «Боруссии Дортмунд» на рейтинги в новой FIFA 21. В этом ролике реакция Марко Ройса, Эрлинга Холанда, Нико Шульца и многих других.