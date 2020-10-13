Евгений МАКАРЕНКО: «Надеемся на положительный результат с Испанией»

29-летний полузащитник «Кортрейка» и сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против национальной команды Испании.
«Немцы — дисциплинированные. Испанцы — креативные впереди, высоко встречают и прессингуют нас на нашей половине поля. Нужно играть в свою игру, используя наши сильные качества и их слабые. Верю, будем придерживаться плана. Надеемся на положительный результат.
Против кого Украине удобнее с тактической точки зрения — Испании или Германии? Точно не против Франции», — сказал Макаренко.
Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Футбол 1/2/3
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