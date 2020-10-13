Виктор КОВАЛЕНКО: «У Испании все исполнители топовые»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от поединка Лиги наций

  • 13.10.2020 10:14
  • 294 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор КОВАЛЕНКО: «У Испании все исполнители топовые»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко (слева)

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал о подготовке национальной команды Украины к предстоящему матчу Лиги наций со сборной Испании.

– Виктор, на чем тренеры делали акцент в после поединка с Германией?
– Занимались в привычном режиме: после восстановления была предыгровая тренировка. Готовимся к сборной Испании.

– По известным причинам ты пропустил товарищескую встречу с Францией, а затем провел часть поединка с Германией. А в целом насколько тяжело, когда три матча за шесть дней?
– Думаю, здесь главное – хорошо восстановиться. Если нет правильного восстановления, очень тяжело, ты физически не готов. Все-таки непросто играть через каждые два дня на третий.

– Расскажи о своей физической форме.
– Был непростой период. Четыре дня провели на самоизоляции и практически не выходили из дома, но сейчас возвращаемся к привычному графику, поэтому на тренировках чувствую себя хорошо.

– Что скажешь о сегодняшнем сопернике – Испании?
– Это топ-сборная, и мы должны быть сконцентрированными, выходить и играть на своих лучших качествах.

– В составе испанцев кого-то выделишь?
– У них все исполнители топовые, потому нам нужно соответствовать им на футбольном поле, чтобы добиться результата.

– Для вас важно, что игра состоится со зрителями? 17 тысяч на «Олимпийском» – ощутимая поддержка?
– Когда есть болельщики – это ощущается, это класс!

Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 13.10.2020 11:02
    0
    Витя, кто-то по-любому не топовый. Надо выбить из него все дерьмо!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 13.10.2020 11:02
    0
    Витя, кто-то по-любому не топовый. Надо выбить из него все дерьмо!
    Ссылка
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