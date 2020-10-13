Виктор КОВАЛЕНКО: «У Испании все исполнители топовые»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко рассказал о подготовке национальной команды Украины к предстоящему матчу Лиги наций со сборной Испании.

– Виктор, на чем тренеры делали акцент в после поединка с Германией?

– Занимались в привычном режиме: после восстановления была предыгровая тренировка. Готовимся к сборной Испании.

– По известным причинам ты пропустил товарищескую встречу с Францией, а затем провел часть поединка с Германией. А в целом насколько тяжело, когда три матча за шесть дней?

– Думаю, здесь главное – хорошо восстановиться. Если нет правильного восстановления, очень тяжело, ты физически не готов. Все-таки непросто играть через каждые два дня на третий.

– Расскажи о своей физической форме.

– Был непростой период. Четыре дня провели на самоизоляции и практически не выходили из дома, но сейчас возвращаемся к привычному графику, поэтому на тренировках чувствую себя хорошо.

– Что скажешь о сегодняшнем сопернике – Испании?

– Это топ-сборная, и мы должны быть сконцентрированными, выходить и играть на своих лучших качествах.

– В составе испанцев кого-то выделишь?

– У них все исполнители топовые, потому нам нужно соответствовать им на футбольном поле, чтобы добиться результата.

– Для вас важно, что игра состоится со зрителями? 17 тысяч на «Олимпийском» – ощутимая поддержка?

– Когда есть болельщики – это ощущается, это класс!

Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени.