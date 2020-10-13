Доннарумма может бесплатно перейти в ПСЖ

Вратарь «Милана» и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может перейти во французский ПСЖ.
Парижане готовы дождаться следующего лета, чтобы забрать 21-летнего итальянца в качестве свободного агента.
Действующий контракт Джанлуиджи истекает летом 2021 года. Голкипер оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 21-летний Доннарумма сыграл 200 матчей за «Милан».
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Источник — Don Balon
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