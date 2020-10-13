Доннарумма может бесплатно перейти в ПСЖ

Летом 2021 года истекает срок контракта вратаря с «Миланом»

  • 13.10.2020 10:19
  • 635 просмотров
  • 1 комментарий
Доннарумма может бесплатно перейти в ПСЖ
© Global Look Press. Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь «Милана» и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может перейти во французский ПСЖ.

Парижане готовы дождаться следующего лета, чтобы забрать 21-летнего итальянца в качестве свободного агента.

Действующий контракт Джанлуиджи истекает летом 2021 года. Голкипер оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 21-летний Доннарумма сыграл 200 матчей за «Милан».

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Источник — Don Balon

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 10:56
    0
    Нестабільний голкіпер з понтами та регулярними привозами.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 10:56
    0
    Нестабільний голкіпер з понтами та регулярними привозами.
    Ссылка
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