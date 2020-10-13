Юрий БАКАЛОВ: «Украине нужно сломать план Испании на игру»

Тогда у «сине-желтых» будут шансы на положительный результат, считает специалист

  • 13.10.2020 09:52
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Юрий БАКАЛОВ: «Украине нужно сломать план Испании на игру»
© ФК Рух. Юрий Бакалов

Известный украинский тренер Юрий Бакалов рассказал, за счет чего сборная Украины может добиться положительного результата в поединке Лиги наций против Испании.

— За счет чего можно добиться положительного результата в игре с испанцами?
— В первой игре сыграло решающую роль индивидуальное мастерство испанцев, наша команда дала им сыграть в свой футбол. В этом они как рыба в воде. Если на этот раз удастся поломать их план на игру, сыграть плотнее, тогда у Украины будут шансы на положительный результат. Думаю, тактика сборной после игры с Германией поменяется.

— В этом матче не сыграет Руслан Малиновский. Это большая потеря для Украины?
— Это была бы в любом случае потеря, даже если все наши футболисты были в строю, с учетом дефицита игроков в центре поля. Дисквалификация Руслана, конечно, большая потеря. Мы давно привыкли к треугольнику Степаненко-Зинченко-Малиновский, но в итоге никого из них на поле не будет. Поэтому посмотрим, какой вариант игроков в средней линии выберет Андрей Шевченко.

Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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