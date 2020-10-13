ФОТО. Андрей Шевченко с нетерпением ждет матча с Испанией

Тренер сборной Украины настраивается на поединок Лиги наций

  • 13.10.2020 09:36
  • 1055 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Андрей Шевченко с нетерпением ждет матча с Испанией
© Instagram. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко готовится к поединку Лиги наций против национальной команды Испании.

«Жду с нетерпением», — написал Шевченко, комментируя постер матча.

Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looking forward... ⚽️🏟🇺🇦 #UkraineSpain #NationsLeague @uafukraine

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.10.2020 10:17
    0
    Vladimir Starky, 13.10.2020 09:57
    Ждет чтобы поправить счет 9-1 последних матчей?
    13-1 ты имел в виду?
    Ссылка
    Vladimir Starky
      Vladimir Starky, 13.10.2020 09:57
    -1
    Ждет чтобы поправить счет 9-1 последних матчей?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.10.2020 10:17
    0
    Vladimir Starky, 13.10.2020 09:57
    Ждет чтобы поправить счет 9-1 последних матчей?
    13-1 ты имел в виду?
    Ссылка
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