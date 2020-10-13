ФОТО. Андрей Шевченко с нетерпением ждет матча с Испанией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко готовится к поединку Лиги наций против национальной команды Испании.
«Жду с нетерпением», — написал Шевченко, комментируя постер матча.
Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени.
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