Зидан хочет видеть Погба в Реале

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в 27-летнем хавбеке «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поле Погба.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2021-го года с опцией продления еще на один год.

В текущем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 4 матча во всех турнирах, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €80 миллионов.