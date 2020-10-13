Зидан хочет видеть Погба в Реале

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в 27-летнем хавбеке «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поле Погба.
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2021-го года с опцией продления еще на один год.
В текущем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 4 матча во всех турнирах, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €80 миллионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.