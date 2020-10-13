Сергей КРАВЧЕНКО: «В сборной Испании выделил бы Бускетса»

Украинский футболист поделился мнением об испанских игроках

  • 13.10.2020 09:07
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Сергей КРАВЧЕНКО: «В сборной Испании выделил бы Бускетса»
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

37-летний полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко поделился мнением о сборной Испании в преддверии матча Лиги наций с Украиной.

«Выделить у испанцев можно каждого игрока. Так как я полузащитник, выделил бы Бускетса. Хорош у них и Тиаго Алькантара, но из-за коронавируса он в этом матче играть не будет. Можно каждого выделять и рассказывать об его плюсах часами. Очень хороший и сложный соперник для нашей сборной. Индивидуально и коллективно они превосходят многих. Тот же Хесус находится в бешенной форме, несмотря на свой солидный возраст. Он выдал потрясающий сезон и в «Севилье», и в сборной не меньше выделяется.

Можно отметить и молодое поколение у Испании. Пау Торрес — центральный защитник, который в последнее время серьезно прибавил. Думаю, в «Вильярреале» он не задержится надолго. Первый пас, начало атак — очень хорош. Мерино из «Реал Сосьедада» также выделяется, Каналес в последние годы в «Бетисе» тоже набрал высокий уровень. В общем, можно говорить об испанцах долго», — отметил Кравченко.

Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Footboom

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