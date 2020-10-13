Во вторник, 13-го октября, состоится поединок отбора на чемпионат мира-2022, в котором сборная Боливии сыграет с командой Аргентины.
Матч пройдет в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес». Стартовый свисток поединка прозвучит в 23:00.
Поединок Боливия – Аргентина будет показан на телеканале TyC Sports Internacional.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.