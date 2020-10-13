Юрий БАКАЛОВ: «Сборная Украины больше всех пострадала от коронавируса»

Специалист поделился ожиданиями от матча «сине-желтых» против Испании в Лиге наций

  • 13.10.2020 08:48
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Юрий БАКАЛОВ: «Сборная Украины больше всех пострадала от коронавируса»
© ФК Рух. Юрий Бакалов

Известный украинский тренер Юрий Бакалов поделился ожиданиями от поединка сборной Украины против Испании в Лиге наций.

«Надо отметить, что сборная Украины попала в Лиге наций в тяжелую группу с топ-командами. Уже было много сказано о предыдущих матчах «сине-желтых», но я соглашусь с теми, кто считает, что как бы ни складывались игры подопечных Андрея Шевченко, наших футболистов надо поддержать. Уверен, несмотря на отрицательные результаты в матчах с Францией и Германией, эти игры все равно надо будет занести в актив сборной.

Думаю, что по итогам этих матчей, после прошлогодней эйфории, мы все, и команда в том числе, поняли, что нужно еще много над чем работать, чтобы достичь такого уровня, как наши недавние соперники. Тем не менее, в любом случае, у нас перспективная команда. Сейчас коронавирус ударил по многим сборным, но так получилось, что по кадрам в итоге мы пострадали, кажется, больше всех.

Что касается предстоящего матча с Испанией, то нужно сначала отметить, что после игры с Францией в матче с Германией мы увидели уже работу над ошибками украинцев. Помимо плана «А», у нашей команды есть еще в арсенале план «Б». Произошло переформатирование состава, сборная омолаживается. Конечно, в матче с испанцами Украине будет сложно. Это команда высокого уровня. Испания любить контролировать мяч, у нее это в крови. Безусловно, украинцы будут играть от обороны, много времени придется проводить без мяча. Открытого футбола со стороны Украины в игре с Испанией не будет», — считает Бакалов.

Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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