Ингулец готовится к поединку с Александрией без ганского легионера

Главный тренер дебютанта УПЛ «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, когда его подопечные начнут подготовку к дерби с «Александрией», которое должно состояться в шестом туре.

«После спарринга с луганской «Зарей» футболистам «Ингульца» был предоставлен отдых, но уже 13-го октября они начнут непосредственную подготовку к противостоянию с земляками из «Александрии». Контрольным матчем с «Зарей» я очень доволен, достойный соперник и приятно, что удалось с ним сыграть на равных. Посмотрели в деле новичка — Дениса Янакова, арендованного как раз у луганчан, думаю, что он нам поможет. Что касается еще одного новобранца, ганского легионера Рудольфа Благоги, то с его дебютом придется подождать. У него случился рецидив простудного заболевания и еще около месяца он не сможет тренироваться.

Для болельщиков «Ингульца» полной неожиданностью стал уход из команды нападающего Александра Мишуренко. Нам тоже было жалко с Сашей расставаться, однако это было его решение, которое он объяснил семейными обстоятельствами. Поэтому нам ничего не оставалось, как пойти ему навстречу и поблагодарить за то, что он больше пять лет верой и правдой служил «Ингульцу», — отметил Лавриненко.

Поединок шестого тура чемпионата УПЛ «Александрия» — «Ингулец» состоится 18-го октября.