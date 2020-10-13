Как растаможить комбайны. Некоторые матчи УПЛ носили неспортивный характер?

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик LIVE рассказал о том, что некоторые матчи в УПЛ могли быть договорными:

«Прежде всего, я бы хотел обратиться к президентам наших клубов, к игрокам и тренерам. Я скажу завуалированно, но если ситуация не исправится, то мне надо будет назвать непосредственно команды и непосредственных участников.

Есть определенные подозрения, что некоторые матчи на старте сезона УПЛ имели не совсем спортивный характер. Кто-то где-то растаможивал через Закарпатье какие-то комбайны и, как следствие, решил отдать на футбольном поле. Если вы считаете, что об этом не станет известно, то вы ошибаетесь. Все равно, всё станет известно и вылезет на поверхность.

Думаю, что те, кто понял, сделают сейчас простые выводы, чтоб не поднимать большую-большую ссору».