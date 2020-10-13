Как растаможить комбайны. Некоторые матчи УПЛ носили неспортивный характер?

Игорь Цыганык в своей программе намекнул на договорные матчи в Закарпатье

  • 13.10.2020 02:50
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Как растаможить комбайны. Некоторые матчи УПЛ носили неспортивный характер?
© Циганик LIVE

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик LIVE рассказал о том, что некоторые матчи в УПЛ могли быть договорными:

«Прежде всего, я бы хотел обратиться к президентам наших клубов, к игрокам и тренерам. Я скажу завуалированно, но если ситуация не исправится, то мне надо будет назвать непосредственно команды и непосредственных участников.

Есть определенные подозрения, что некоторые матчи на старте сезона УПЛ имели не совсем спортивный характер. Кто-то где-то растаможивал через Закарпатье какие-то комбайны и, как следствие, решил отдать на футбольном поле. Если вы считаете, что об этом не станет известно, то вы ошибаетесь. Все равно, всё станет известно и вылезет на поверхность.

Думаю, что те, кто понял, сделают сейчас простые выводы, чтоб не поднимать большую-большую ссору».

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Источник — Циганик LIVE

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