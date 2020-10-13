ЦЫГАНЫК: «Белуце – креатура Луческу, чтоб выиграть конкуренцию у Сидорчука»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганик LIVE рассказал, чего следует ожидать от игры новичка «Динамо» Тудора Белуце и какими будут его задачи в тактической схеме команды:

«Луческу настаивал, что усилиться должны либо футболистом национальной сборной, или бразильцем, который уже поиграл на высоком уровне. Затем у него немного переоценились моменты, он пересмотрел команду и увидел, что она достаточно качественная. И на сегодняшний момент трансферов серьезных не будет.

Белуце? Да. Это креатура Луческу. Он его хотел и считает, что опорный полузащитник – это позиция, которая должна быть в киевском «Динамо». Это должен быть футболист, чтобы дублировать Сидорова или выигрывать у него конкуренцию. Игрок, который попытается выводить мяч от центральных защитников – таких исполнителей в «Динамо» немного. Это футболист, который должен принять мяч, развернуться и отдать дальше вперед.

В «Динамо» всегда были проблемы с выходом из обороны в атаку. В киевском клубе нет ни одного центрального защитника, который мог бы отдать хороший разрезной первый пас низом. Диагональ бьют все и неплохо, но такого паса внутрь на инсайдов практически нет. В такой истории нужен опорный полузащитник, который будет это делать. Вот это будет задача Белуце в «Динамо».