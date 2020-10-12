Виктор СКРИПНИК: «Атмосфера в Заре наладилась»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник рассказал о том, как повлияли на его команду разговоры о том, что он мог перейти в «Днепр-1» летом:

«У нас хорошая атмосфера в команде, все наладилось. У нас в принципе не было большого раздора, просто были нюансы, которые всегда случаются в переходном периоде. Мы смотрим вперед.

«Заря» в еврокубках, хотим как можно лучше выступить, побороться за высокие места, хорошо себя продать на европейской арене. Для этого ребята старались в прошлом году. Сейчас впереди шесть матчей – вся Украина будет смотреть. Хочется как можно лучше выступить».

Напомним, после 5 туров УПЛ «Заря» занимает лишь девятое место в турнирной таблице с 5 очками в активе.