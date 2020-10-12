Манчестер Сити планирует подписать конкурента Зинченко в январе

«Манчестер Сити» планирует во время январского трансферного окна подписать левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико. Этот трансфер может поставить под угрозу будущее Александра Зинченко в команде Пепа Гвардиолы.

«Сити» уже пытался подписать Тальяфико во время предыдущего трансферного окна. Однако для этого вице-чемпионам Англии необходимо было для начала продать Зинченко. Но украинец получил травму, и его переход не состоялся.

Теперь же «Ман Сити» планирует вернуться к возможному трансферу Тальяфико в январе. Клуб начал контактировать с представителями 28-летнего аргентинца еще два месяца назад. Стоимость трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Тальяфико 3 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов. Ранее интерес к игроку проявлял «Атлетико» Мадрид.