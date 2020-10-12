Манчестер Сити планирует подписать конкурента Зинченко в январе

Вице-чемпионы Англии проявляют интерес к Николасу Тальяфико

  • 12.10.2020 21:26
  • 1010 просмотров
  • 5 комментариев
Манчестер Сити планирует подписать конкурента Зинченко в январе
© twitter.com/AFCAjax

«Манчестер Сити» планирует во время январского трансферного окна подписать левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико. Этот трансфер может поставить под угрозу будущее Александра Зинченко в команде Пепа Гвардиолы.

«Сити» уже пытался подписать Тальяфико во время предыдущего трансферного окна. Однако для этого вице-чемпионам Англии необходимо было для начала продать Зинченко. Но украинец получил травму, и его переход не состоялся.

Теперь же «Ман Сити» планирует вернуться к возможному трансферу Тальяфико в январе. Клуб начал контактировать с представителями 28-летнего аргентинца еще два месяца назад. Стоимость трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Тальяфико 3 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов. Ранее интерес к игроку проявлял «Атлетико» Мадрид.

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Источник — Voetbalprimeur

(5 голосов)

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Комментарии
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 12.10.2020 22:20
    0
    МанСіті цього літа вже підписав Натана Аке. Він вже і в Сіті грав неодноразово лівого захисника. А так він універсал. Може грати нідерландець як в центрі захисту, так і на фланзі. І однаково успішно.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.10.2020 22:07
    0
    Бред какое будущие зины в сити на лавке ушел бы уже
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.10.2020 22:01
    +1
    Ей богу надо валить ему оттуда
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 12.10.2020 21:41
    +1
    Зинченко пора браться за ум, иначе будет играть в условном Колосе
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 12.10.2020 21:37
    +1
    А Седан згодна?)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.10.2020 22:01
    +1
    Ей богу надо валить ему оттуда
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 12.10.2020 21:41
    +1
    Зинченко пора браться за ум, иначе будет играть в условном Колосе
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 12.10.2020 21:37
    +1
    А Седан згодна?)))
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 12.10.2020 22:20
    0
    МанСіті цього літа вже підписав Натана Аке. Він вже і в Сіті грав неодноразово лівого захисника. А так він універсал. Може грати нідерландець як в центрі захисту, так і на фланзі. І однаково успішно.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.10.2020 22:07
    0
    Бред какое будущие зины в сити на лавке ушел бы уже
    Ссылка
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