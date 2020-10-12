ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 октября

Во вторник, 13 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
21:45. Германия - Швейцария 1,42 - 4,85 - 6,95
21:45. Украина - Испания 8,26 - 5,75 - 1,35
21:45. Черногория - Люксембург 1,85 - 3,30 - 4,60
19:00. Азербайджан - Кипр 2,38 - 2,97 - 3,50
20:00. Северная Ирландия (21) - Украина (21) 4,35 - 3,60 - 1,80
23:00. Боливия - Аргентина 4,85 - 4,25 - 1,60
23:00. Венесуэла - Парагвай 2,55 - 3,25 - 3,00
ТЕННИС
15:00. Симон - Фучович 3,18 - 1,36
16:30. Беранкис - Чилич 2,80 - 1,46
14:30. Вердаско - Маррей 3,20 - 1,36
13:00. Лопес - Чорич 3,35 - 1,33
18:30. Поспишил - Рублев 2,80 - 1,36
Виталий Петровский, Sport.ua
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