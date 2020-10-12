Кике Сетьен мог возглавить Шахтер

В итоге выбор пал на Луиша Каштру

  • 12.10.2020 21:00
  • 1307 просмотров
  • 1 комментарий
Кике Сетьен мог возглавить Шахтер
© ФК Барселона. Кике Сетьен

Глава скаутской службы «Шахтера» Жозе Боту заявил, что летом 2019 году вместо Луиша Каштру клуб мог возглавить экс-наставник «Барселоны» Кике Сетьен:

«Сетьен был в шорт-листе кандидатов, но мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас был язык.

В «Шахтере» очень много бразильцев. Когда тренер не говорит ни на русском, ни на английском, нам приходится использовать несколько переводчиков.

Получается, что изначальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода. Поэтому язык был одним из важнейших, ключевых критериев».

Напомним, с января по август текущего года Сетьен возглавлял «Барселону».

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Источник — YouTube

(6 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.10.2020 21:31
    -1
    Лучше бы в тренеры взяли Леоненко. Он русский язык немного знает и в совершенстве владеет матами.
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