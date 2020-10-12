Кике Сетьен мог возглавить Шахтер

Глава скаутской службы «Шахтера» Жозе Боту заявил, что летом 2019 году вместо Луиша Каштру клуб мог возглавить экс-наставник «Барселоны» Кике Сетьен:

«Сетьен был в шорт-листе кандидатов, но мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас был язык.

В «Шахтере» очень много бразильцев. Когда тренер не говорит ни на русском, ни на английском, нам приходится использовать несколько переводчиков.

Получается, что изначальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода. Поэтому язык был одним из важнейших, ключевых критериев».

Напомним, с января по август текущего года Сетьен возглавлял «Барселону».