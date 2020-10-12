Сергей СИДОРЧУК: «У сборной Украины будут моменты в игре с Испанией»

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук дал комментарий перед матчем Лиги наций против Испании.

«Нельзя сказать, против кого удобнее играть - Германии или Испании. Обе сильные сборные, но играют в разный футбол. У немцев вертикальный больше футбол, а испанцы контролируют мяч. Главное хорошо сыграть в защите, а моменты у нас будут, я уверен».

«Много игроков «Барселоны» в Испании? Не думаю, что это будет тестом перед тем, как «Динамо» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов. «Барселона» и Испания сейчас играют в разный футбол».

«Напряженный график? Мне кажется, я еще не настолько стар, чтобы где-то черпать силы в такой ситуации. Силы восстанавливаются быстро сейчас. Когда такие соперники, то силы сами по себе прибавляются», - сказал Сидорчук.