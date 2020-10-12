Сергей СИДОРЧУК: «У сборной Украины будут моменты в игре с Испанией»

Хавбек прокомментировал матч против Испании

  • 12.10.2020 18:02
  • 820 просмотров
  • 8 комментариев
Сергей СИДОРЧУК: «У сборной Украины будут моменты в игре с Испанией»
© uaf.ua

Хавбек «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук дал комментарий перед матчем Лиги наций против Испании.

«Нельзя сказать, против кого удобнее играть - Германии или Испании. Обе сильные сборные, но играют в разный футбол. У немцев вертикальный больше футбол, а испанцы контролируют мяч. Главное хорошо сыграть в защите, а моменты у нас будут, я уверен».

«Много игроков «Барселоны» в Испании? Не думаю, что это будет тестом перед тем, как «Динамо» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов. «Барселона» и Испания сейчас играют в разный футбол».

«Напряженный график? Мне кажется, я еще не настолько стар, чтобы где-то черпать силы в такой ситуации. Силы восстанавливаются быстро сейчас. Когда такие соперники, то силы сами по себе прибавляются», - сказал Сидорчук.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 19:17
    0
    Maks7777, 12.10.2020 18:32
    Возле наших ворот только будут моменты с такими брёвнами в защите с ФК лесоповала и вратарём по-другому не как !!!!
    Ну як по інакшому ми вже побачили в першому матчі в Іспанії.... А тут наразі тільки здогадки....
    Ссылка
    vitalinaklimentov
      vitalinaklimentov, 12.10.2020 18:57
    0
    Найти ceкc пaртнeрoв тепeрь лeгкo: Рeгиcтриpуйcя и ищи пaртeра нa cвоeм рaйонe или пo интeрecам, все aнoнимнo и бecплaтнo, прoстo пoпрoбуй ---- https://reff.icu/gpN
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.10.2020 18:32
    -2
    Возле наших ворот только будут моменты с такими брёвнами в защите с ФК лесоповала и вратарём по-другому не как !!!!
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 12.10.2020 18:29
    0
    Стільки моментів буде скільки було із Німеччиною мінус моменти Маліновського тобто максимум 1-2
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:27
    0
    JV, 12.10.2020 18:12
    Прицельно выстрелить а все остальное всего лишь воздух
    Ти що не знаєш, що головне в танку? В танку головне - не обісратися!!!!
    Ссылка
    kadaad .
      kadaad ., 12.10.2020 18:27
    0
    Да, будут моменты начинать с центра поля, вот только посмотрим сколько.
    Ссылка
    JV
      JV, 12.10.2020 18:12
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:10
    Що головне в танку та й головне для наших у матчі зі збірною Іспанії....
    Прицельно выстрелить а все остальное всего лишь воздух
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:10
    0
    Що головне в танку та й головне для наших у матчі зі збірною Іспанії....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 19:17
    0
    Maks7777, 12.10.2020 18:32
    Возле наших ворот только будут моменты с такими брёвнами в защите с ФК лесоповала и вратарём по-другому не как !!!!
    Ну як по інакшому ми вже побачили в першому матчі в Іспанії.... А тут наразі тільки здогадки....
    Ссылка
    vitalinaklimentov
      vitalinaklimentov, 12.10.2020 18:57
    0
    Найти ceкc пaртнeрoв тепeрь лeгкo: Рeгиcтриpуйcя и ищи пaртeра нa cвоeм рaйонe или пo интeрecам, все aнoнимнo и бecплaтнo, прoстo пoпрoбуй ---- https://reff.icu/gpN
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 12.10.2020 18:29
    0
    Стільки моментів буде скільки було із Німеччиною мінус моменти Маліновського тобто максимум 1-2
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:27
    0
    JV, 12.10.2020 18:12
    Прицельно выстрелить а все остальное всего лишь воздух
    Ти що не знаєш, що головне в танку? В танку головне - не обісратися!!!!
    Ссылка
    kadaad .
      kadaad ., 12.10.2020 18:27
    0
    Да, будут моменты начинать с центра поля, вот только посмотрим сколько.
    Ссылка
    JV
      JV, 12.10.2020 18:12
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:10
    Що головне в танку та й головне для наших у матчі зі збірною Іспанії....
    Прицельно выстрелить а все остальное всего лишь воздух
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 12.10.2020 18:10
    0
    Що головне в танку та й головне для наших у матчі зі збірною Іспанії....
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