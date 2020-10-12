Украина – Испания. На что поставить?

В субботу сборная Украины в Киеве уступила 1:2 Германии в Лиге Наций. Это третье подряд поражение команды Андрея Шевченко от топ-соперника. Удастся ли Украине прервать эту неприятную тенденцию в игре с Испанией?

Коэффициенты Favbet: 8.4 – 5.3 – 1.4

Матч с Германией вновь продемонстрировал, что даже без нескольких лидеров Украине очень сложно бороться против топ-сборных. Германия выглядела значительно сильнее и счет 1:2 не должен вводить в заблуждение. Если б не сейвы Георгия Бущана, то Германия забила бы еще больше. По иронии судьбы второй гол Германия забила именно после ошибки вратаря Динамо. Обидно, ведь за исключением этого эпизода он был лучшим на поле

Таким образом после этого поражения Украины опустилась на третье место в группе. Но чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги Наций нужно опередить Швейцарию. На данный момент у Украины на два очка больше. Решающим будет матч со Швейцарией, так что даже поражение от Испании не станет трагедией

Месяц назад Испания разгромила Украину 4:0 и сейчас также выглядит явным фаворитом. Тем более нашей сборной из-за перебора желтых к арточек не поможет автор единственного гола в ворота Германии – Руслан Малиновский. В матче второго тура с Испанией Украина играла без Степаненко. С Францией и Германией без Степаненко и Зинченко. А сейчас вообще без всей тройки Степаненко – Зинченко – Малиновский. В отборе на Евро вся игра сборной строилась на этой тройке полузащитников. И даже потеря одного из них - это серьезный удар по боеспособности сборной. А тут вылетели сразу все три.

Статистика также говорит против команды Андрея Шевченко. Всего история противостояния Украины и Испании насчитывает 6 матчей, и лишь раз Украине удалось сыграть вничью. Более того, в 4 последних матчах с Испанией Украина не забивала. Если удастся забить хотя бы раз – это уже большое достижение. Забить испанцам дважды – задача практически невыполнимая. Поэтому во вторник все вместе болеем за сборную Украины, но если хотите заработать, то ставка на тотал Украины меньше 1 – оптимальный вариант

Прогноз: индивидуальный тотал Украины меньше (1) – 1.55