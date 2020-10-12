Сергей СТАХОВСКИЙ: «Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге»

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал совместную тренировку по боксу вместе с непобежденным супертяжем Владиславом Сиренко (14-0, 13 КО).
«Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге, так что тренировка с таким профессионалом, как Владислав Сиренко, большая честь для меня», – сказал Стаховский.
ВИДЕО. Стаховский провел тренировку по боксу с Владиславом Сиренко
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.