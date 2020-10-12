Сергей СТАХОВСКИЙ: «Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге»

Вот это поворот

  • 12.10.2020 17:00
  • 121 просмотр
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге»
© ATP. Сергей Стаховский

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал совместную тренировку по боксу вместе с непобежденным супертяжем Владиславом Сиренко (14-0, 13 КО).
 
«Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге, так что тренировка с таким профессионалом, как Владислав Сиренко, большая честь для меня», – сказал Стаховский.

ВИДЕО. Стаховский провел тренировку по боксу с Владиславом Сиренко

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 12.10.2020 17:45
    +1
    Має бути соромно робити такі заяви публично. Досить з нас клоунів в політиці...
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 12.10.2020 17:45
    +1
    Має бути соромно робити такі заяви публично. Досить з нас клоунів в політиці...
    Ссылка
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