Сергей СТАХОВСКИЙ: «Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге»

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал совместную тренировку по боксу вместе с непобежденным супертяжем Владиславом Сиренко (14-0, 13 КО).



«Хотелось бы попробовать себя в будущем в ринге, так что тренировка с таким профессионалом, как Владислав Сиренко, большая честь для меня», – сказал Стаховский.

ВИДЕО. Стаховский провел тренировку по боксу с Владиславом Сиренко